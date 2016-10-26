ЮНІСЕФ поставить до України понад 990 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи

Як повідомили УНІАН у МОЗ, ПРООН знайшла для України можливість поставити дефіцитну на ринку п’ятивалентну вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту та захворювань, спричинених Haemophilus типу b у кількості 74 000 доз. Вакцину планується завезти в Україну до 15 грудня.

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МОЗ також планує додаткову закупівлю вакцин через ЮНІСЕФ, яка проводиться з використанням наявного балансу економії у розмірі 3 190 258 дол. США. Терміни поставок узгоджуються з ЮНІСЕФ.