В Україні за піроку проти поліомієліту вакциновано 39,5% новонароджених - МОЗ
Експерти наголошують, що для досягнення рекомендованого рівня імунізації в 95% потребуються додаткові зусилля.
Лише 39,5% дітей, які народилися в першій половині 2016 року, отримали щеплення від поліомієліту.
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Згідно зі звітом українського бюро ВООЗ, станом на серпень 2016 року, в Україні протягом 12 місяців після спалаху поліо, циркуляція вірусу була призупинена.
Важливу роль у боротьбі з поліомієлітом відіграла прискорена процедура вакцинації населення, яка відбулася протягом жовтня 2015 року — лютого 2016 року, вважають експерти.
Представники ВООЗ відзначили важливий прогрес в доставці вакцин та наголосили, що налагодження регулярних поставок вакцин є надзвичайно важливим фактором для країни, яка прагне стати вільною від поліовірусу.