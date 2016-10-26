Понад 30% фарб в Україні містять небезпечну для здоров'я концентрацію свинцю - дослідження

Більш як 30% фарб, які продаються в Україні, на основі розчинників і емалей містять небезпечну для здоров'я людини концентрацію свинцю, що перевищує порогове значення в 90 частин на мільйон (ppm), повідомив координатор проектів із хімічної безпеки всеукраїнської екологічної громадської організації (ВЕГО) «МАМА-86» Денис Павловський на прес-конференції в УНІАН, під час якої були презентовані результати дослідження організації.

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«З червня по серпень 2016 року ВЕГО «МАМА-86» закупила 53 зразки фарб на основі розчинників і емалей у різних магазинах Києва, Дніпра і Харкова... Більш як 30% фарб на основі розчинників мали загальну концентрацію свинцю понад дозволені 90 ppm. А 15% містили небезпечно високі концентрації свинцю, які перевищували 10 тис. ppm», - сказав він.

Павловський зазначив, що під час дослідження організація вивчила 19 брендів фарби від 17 найбільших українських і світових виробників, але назви торгових марок, він не уточнив.

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Він додав, що особливо великі концентрації небезпечної речовини були виявлені в яскравих фарбах жовтого, оранжевого і червоного кольорів, якими часто фарбують стіни в школах, садочках і на дитячих майданчиках.

«Найбільша концентрація свинцю в 30 тис. частин була виявлена в жовтій фарбі для побутового використання українського виробництва, тобто перевищення становило 330 разів... У 16 з 36 яскравих фарб (44%) концентрація свинцю становила більш як 90 ppm. Жовті й червоні фарби мають найбільший вміст свинцю і найбільш небезпечні», - повідомив Павловський.

Експерт відзначив, що лише у 8 із 53 досліджуваних зразків на етикетках була вказана інформація про відсутність свинцю. Під час дослідження ця інформація підтвердилася. Також безпечними виявилися і деякі марки фарб, які не робили такої позначки, але чесно вказували свій склад на звороті етикетки. Це, на думку Павловського, вказує на високий рівень соціальної свідомості виробників, а також на те, що в Україні можна робити фарби за безпечними технологіями.

«Ті 70% фарб, у яких свинець не перевищує норму 90 ppm, свідчать про те, що в Україні існують технології виробництва фарби без вмісту свинцю. Але для цього необхідно мати жорстке законодавство, що регулювало б це», - зазначив Павловський.

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Через те, що в Україні відсутні законодавчі норми, які обмежують вміст свинцю у фарбах, експерти у своєму дослідженні використовували стандарти США, Філіппін та країн Південно-Східної Азії.

Експерт ВЕГО «МАМА-86» Олексій Шумило, присутній на прес-конференції, повідомив, що Міжнародна організація праці ще в 1921 році ухвалила конвенцію про заборону свинцю у фарбах. Україна приєдналася до цієї конвенції у 2014 році. Але на законодавчому рівні це питання в нашій країні досі не вирішене.

«У нашому національному законодавстві, на жаль, досі не існує прямої заборони використання свинцю у фарбах», - сказав Шумило.

Виконавчий директор Асоціації українських виробників лакофарбової продукції Олександр Бричко під час прес-конференції повідомив, що ще 2 роки його асоціація спільно з організацією з безпеки і співробітництва в Європі почали розробляти відповідний технічний регламент, який обмежує вміст свинцю у фарбах.

«Перший варіант регламенту ми вже зробили. Але ні міністерство екології, ні міністерство економічного розвитку і торгівлі поки що до цього не виявили інтересу», - сказав Бричко.

Він відзначив, що захист хімічної безпеки є дуже важливим питанням, яке необхідно регулювати. За його словами, виробники зможуть спокійно відмовитися від використання свинцю, якщо це питання буде врегульовано на законодавчому рівні. При цьому, за його підрахунками, фарба може подорожчати на 10-15%.

Голова технічного комітету стандартизації ТК 168 «Лаки та фарби» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Удовиченко, який також був присутній на прес-конференції, дав кілька порад споживачам, як уберегти себе від придбання небезпечної фарби. По-перше, він порадив уникати купівлі дешевих жовтих, помаранчевих і червоних фарб, через те що у них часто додають речовини, що містять свинець. По-друге, Удовиченко відзначив, що свинець часто використовуються в Росії, тому необхідно уважно вивчати етикетку – дивитися на виробника та місце виробництва цього товару. Також він додав, що безпечніше купувати саме дорогі фарби в магазинах, уникаючи найдешевший сегмент.

Також Удовиченко відзначив, що при фарбуванні приміщень він рекомендує використовувати водно-дисперсійні фарби замість алкідних (на основі розчинників), які вивчалися під час проведеного дослідження.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86» є широкою мережею екологічних неурядових організацій. У всеукраїнському статусі вона була зареєстрована в січні 2001 року і в даний час об'єднує 17 організацій із різних регіонів України. Однією з екологічних проблем, над вирішенням яких працює «МАМА-86», є належне поводження з небезпечними відходами та хімікатами.