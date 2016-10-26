За участю Червоного Хреста знайдено понад 500 осіб, які вважалися зниклими безвісти на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила спікер Міжнародного комітету Червоного Хреста Санела Байрамбашич.

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За її словами, представництво МКЧХ в Україні розпочало роботу для залучення уваги людей до пошуку зниклих безвісти. Як зазначила Байрамбашич, мета цих дій - поінформувати людей, у яких зникли безвісти родичі та близькі, про можливість звернутися до Червоного Хреста. Представник МКЧХ зазначила, що організація сама по собі не бере участі у безпосередньому розшуку людей, а надає сприяння в цьому відповідним державним органам.

Байрамбашич також зазначила, що в Україні наразі немає загального списку осіб, які зникли безвісти, і завдання організації - за допомогою людей, які звертатимуться до неї, створити такий список.

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У свою чергу керівник проекту з пошуку зниклих безвісти Фаб'ян Бурдьє зауважив, що на сьогоднішній день в опрацювання МКЧХ перебувають матеріали щодо 480 зниклих. Він підкреслив, що такі люди розшукуються на всій території України - як на підконтрольній українській владі, так і на тимчасово окупованій. При цьому серед зниклих них як військові, так і цивільні громадяни. Переважна більшість з них це чоловіки.

“Станом на сьогоднішній день понад 500 кейсів осіб закриті, тобто це люди, які були знайдені”, - сказав Бурдьє.