За участю Червоного Хреста знайдено понад 500 осіб, які вважалися зниклими безвісти на Донбасі
За участю Міжнародного комітету Червоного Хреста знайдено понад 500 осіб, які вважалися зниклими безвісти внаслідок конфлікту на Донбасі, ще 480 перебувають у розшуку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила спікер Міжнародного комітету Червоного Хреста Санела Байрамбашич.
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За її словами, представництво МКЧХ в Україні розпочало роботу для залучення уваги людей до пошуку зниклих безвісти. Як зазначила Байрамбашич, мета цих дій - поінформувати людей, у яких зникли безвісти родичі та близькі, про можливість звернутися до Червоного Хреста. Представник МКЧХ зазначила, що організація сама по собі не бере участі у безпосередньому розшуку людей, а надає сприяння в цьому відповідним державним органам.
Байрамбашич також зазначила, що в Україні наразі немає загального списку осіб, які зникли безвісти, і завдання організації - за допомогою людей, які звертатимуться до неї, створити такий список.
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У свою чергу керівник проекту з пошуку зниклих безвісти Фаб'ян Бурдьє зауважив, що на сьогоднішній день в опрацювання МКЧХ перебувають матеріали щодо 480 зниклих. Він підкреслив, що такі люди розшукуються на всій території України - як на підконтрольній українській владі, так і на тимчасово окупованій. При цьому серед зниклих них як військові, так і цивільні громадяни. Переважна більшість з них це чоловіки.
“Станом на сьогоднішній день понад 500 кейсів осіб закриті, тобто це люди, які були знайдені”, - сказав Бурдьє.