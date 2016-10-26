МОЗ пропонує фінансувати страхову медицину за рахунок загальної системи оподаткування

За його словами, в різних країнах практикують різні варіанти страхових внесків, наприклад, сплата внесків роботодавцями з фонду оплати праці, внески з працівників. Але ці системи не можуть бути впроваджені в Україні, оскільки це створить додаткове навантаження на бізнес. Крім того, Ковтонюк зазначив, що в Україні існує великий тіньовий сектор оплати праці, з якого податки на страхування не сплачуватимуться.

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"Є другий варіант, який також використовує багато країн. І цей варіант називається - загальні податки. Чим хороші загальні податки? Їх сплачують усі люди, просто купуючи речі. Коли ви їхали на громадському транспорті ви платили загальний податок, тому що в квиток на автобус входить акциз на бензин. У тому числі загальні податки платить і тіньовий сектор, тому що він витрачає зароблені кошти", - сказав він.

"Ми віримо, що для України найкращим на сьогодні способом є використання загальних податків як інструменту збору внесків з громадян", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує розпочати реформу охорони здоров'я вже на початку 2017 року з розвитку сімейної медицини, запровадження референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів захворювань