МОЗ пропонує фінансувати страхову медицину за рахунок загальної системи оподаткування
Міністерство охорони здоров'я України пропонує фінансувати систему медичного страхування із загальної системи оподаткування, повідомив журналістам заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
МОЗ пропонує фінансувати страхову медицину за рахунок загальної системи оподаткування / УНІАН
За його словами, в різних країнах практикують різні варіанти страхових внесків, наприклад, сплата внесків роботодавцями з фонду оплати праці, внески з працівників. Але ці системи не можуть бути впроваджені в Україні, оскільки це створить додаткове навантаження на бізнес. Крім того, Ковтонюк зазначив, що в Україні існує великий тіньовий сектор оплати праці, з якого податки на страхування не сплачуватимуться.
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"Є другий варіант, який також використовує багато країн. І цей варіант називається - загальні податки. Чим хороші загальні податки? Їх сплачують усі люди, просто купуючи речі. Коли ви їхали на громадському транспорті ви платили загальний податок, тому що в квиток на автобус входить акциз на бензин. У тому числі загальні податки платить і тіньовий сектор, тому що він витрачає зароблені кошти", - сказав він.
"Ми віримо, що для України найкращим на сьогодні способом є використання загальних податків як інструменту збору внесків з громадян", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, уряд України планує розпочати реформу охорони здоров'я вже на початку 2017 року з розвитку сімейної медицини, запровадження референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів захворювань