Штаб Ахметова допоможе жителям "сірої зони" з зимовим опаленням будинків

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова надасть допомогу найбільш незахищеним жителям Новогродівки. 480 сімей, які проживають у «сірій зоні», безкоштовно отримають вугілля для опалення своїх будинків у зимовий період.

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Як повідомила координатор Штабу Римма Філь на прес-конференції в Києві, обсяг гуманітарної допомоги від Штабу складе 1416 тонн палива.

«У Гуманітарний штаб Ріната Ахметова приїхали дві літні жінки-активісти однієї з шахт Новогродівки з проханням про допомогу. Люди там буквально замерзають. У них немає грошей на купівлю вугілля. Вся Новогродівка збирала гроші, щоб ці жінки змогли доїхати до Києва. До цього шахтарі-пенсіонери зверталися у всі можливі інстанції, але скрізь отримали відмову. Ніхто їм не допоміг. Ніде вони не змогли добитися правди. І Штаб виявився останньою надією для людей, які залишилися один на один зі своєю бідою», - повідомила Римма Філь.

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У колективному листі шахтарі-пенсіонери повідомили про те, що вони вже два роки не отримують вугілля для побутових потреб. Після внесення змін до гірничого закону України, колишні працівники шахт, що перебувають у стадії реструктуризації, втратили право на безоплатне забезпечення вугіллям. Не взяли на себе це зобов'язання і місцеві органи влади, посилаючись на відсутність грошей. Тоді жителі Новогродівки звернулися з проханням про допомогу в Штаб Ахметова.

«Рінат Ахметов, дізнавшись про це, вирішив допомогти своїм землякам. Незважаючи на те, що у Гуманітарного штабу немає окремої програми допомоги по забезпеченню вугіллям, оперативно було вирішено допомогти жителям Новогродівки. Також як і в минулому році, коли Штаб надав адресну допомогу вугіллям сім'ям переселенців в Святогірську, опинилися у скрутному становищі. Зрозуміло, що така адресна допомога не вирішує проблему в цілому. Ми не можемо замінити державу. При всьому нашому бажанні, ми не можемо допомогти всім. Але ми звертаємо увагу громадськості на те, що ця проблема існує і може бути вирішена тільки на державному рівні», - сказала Римма Філь.

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За словами координатора Штабу, допомога планується для 480 найбільш нужденних сімей Новогродівки. Серед них: пенсіонери шахти №2 «Новогродівська»; пенсіонери та працівники ДП «Вуглереструктуризація», які мали право на отримання вугілля від шахти №2 Новогродівська»; малозабезпечені сім'ї; багатодітні сім'ї; матері-одиначки; сім'ї з дітьми-інвалідами; одержувачі допомоги за зверненнями в міськраду.

Кожна сім'я отримає по 2,95 тонни вугілля на зиму. Обсяг гуманітарної допомоги від Штабу складе 1416 тонн палива.

До 7 листопада Штаб Ріната Ахметова збере необхідні документи та організовує логістику. А з 10 листопада почнуться поставки палива в кожен будинок. Протягом місяця вугілля отримають всі адресати. Зиму люди зустрінуть в теплих будинках.