Сімейні лікарі отримуватимуть більше грошей за лікування дітей та літніх людей – МОЗ

"Тариф сплачується на людину і до неї використовується коефіцієнт. Ми з наступного року збираємося ввести вікові коефіцієнти. Дитині необхідно більше уваги, часу лікаря, який може бути використано на іншого пацієнта. Тобто, тариф на дитину буде більший, тариф на літню людину буде більший...Ми маємо розрахунки цього тарифу, за ними середній тариф становитиме 210 грн на людину на рік", - сказав він.

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За його словами, МОЗ має намір обмежити кількість пацієнтів, яких може вести один сімейний лікар, 2 тисячами осіб.

Чиновник зазначив, що на першому етапі впровадження страхової медицини у кожного українця має з'явитися сімейний лікар, із яким необхідно буде укласти угоду. За його словами, сімейний лікар буде діагностувати захворювання, відправляти пацієнтів до вузькопрофільних спеціалістів або лікувати загальні захворювання.

При цьому Ковтонюк не зміг відповісти на питання, чи буде вже наступного року страхова медицина покривати лабораторні та діагностичні послуги.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує розпочати реформу охорони здоров'я вже на початку 2017 року з розвитку сімейної медицини, запровадження референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів захворювань.

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"Тариф сплачується на людину і до неї використовується коефіцієнт. Ми з наступного року збираємося ввести вікові коефіцієнти. Дитині необхідно більше уваги, часу лікаря, який може бути використано на іншого пацієнта. Тобто, тариф на дитину буде більший, тариф на літню людину буде більший...

Ми маємо розрахунки цього тарифу, за ними середній тариф становитиме 210 грн на людину на рік", - сказав він.

За його словами, МОЗ має намір обмежити кількість пацієнтів, яких може вести один сімейний лікар, 2 тисячами осіб.

Чиновник зазначив, що на першому етапі впровадження страхової медицини у кожного українця має з'явитися сімейний лікар, із яким необхідно буде укласти угоду. За його словами, сімейний лікар буде діагностувати захворювання, відправляти пацієнтів до вузькопрофільних спеціалістів або лікувати загальні захворювання.

При цьому Ковтонюк не зміг відповісти на питання, чи буде вже наступного року страхова медицина покривати лабораторні та діагностичні послуги.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує розпочати реформу охорони здоров'я вже на початку 2017 року з розвитку сімейної медицини, запровадження референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів захворювань.