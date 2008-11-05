Стрес потужно б`є по імунітету

08:05, 05 листопада 2008
Країна
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Частіше їжте смачненьке

Медики давно довели, що стреси сприяють зниженню імунітету. А ви не помічали, що варто сильно понервувати, як ви вмить підхоплюєте грип або як мінімум ГРЗ?

Саме тому рекомендується включити в свій раціон харчування продукти, які покращують настрій. Почастіше їжте смачні фрукти. І як би сильно вам не хотілося скинути декілька кілограмів, не відмовляйте собі в шоколаді. Там містяться не тільки речовини, які тонізують і поліпшують настрій, але і такий необхідний у формуванні імунітету магній.

Для зміцнення імунітету лікарі рекомендують також такі натуральні речовини: ехінацею (це така квітуча рослина, можна спокійно купити в аптеці), часник,  елеутерокок, левзею, родіолу рожеву, лимонник, бджолине обніжжя (пилок), прополіс, маткове молочко, модифікований хітин ракоподібних. До речі, якщо ви вже захворіли, ці речовини допоможуть швидше видужати.

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