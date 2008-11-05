Які хвороби провокує їзда в автомобілі

Про це чудово знають ті, чия професія пов`язана з далекими поїздками – далекобійники, таксисти і т.п. Але дивно, що звичайні люди, купивши машину, практично цілодобово не вилазять з неї, сідаючи за кермо навіть для того, щоб з`їздити до магазину, який майже поруч.

Професійні хвороби водіїв умовно можна розділити на три групи.

Перша група. Це захворювання хребта і органів малого тазу через тривале сидіння за кермом, тому відбувається застій кровообігу в малому тазу. Сюди можна зарахувати радикуліти, остеохондрози, геморой і простатит.

Друга група захворювань пов`язана з підвищеним емоційним навантаженням. Не вірте тим, хто говорить, що за кермом відпочиває. Насправді, людина, її нервова система знаходяться в постійній напрузі, що стає причиною серцево-судинних захворювань. У водіїв часто спостерігаються збої серцевого ритму, гіпертонія, інфаркти.

Третя група – хвороби шлунково-кишкового тракту, пов`язані з нерегулярним і неповноцінним харчуванням під час роботи. Але це більше доля водіїв-професіоналів, ніж любителів.

Що робити, щоб не допустити появи цих хвороб і тим більше переходу їх в хронічну форму? Як банально це не звучало б, але в першу чергу урізноманітити фізичні навантаження. Мається на увазі щоденний комплекс гімнастичних вправ, який повинен тримати в нормі серце, судини і підтримувати тонус нервової системи.