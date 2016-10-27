Дітей із затримкою психічного розвитку переведуть до звичайних шкіл

10:58, 27 жовтня 2016
Країна
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З 1 вересня 2017 року буде припинено набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та забезпечено умови для навчання цих дітей у спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Фото УНІАН

Відповідну постанову було затверджено вчора, 26 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів України.

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У рамках цієї постанови передбачається, що вже до 2022 року всі українські діти, які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей із затримкою психічного розвитку, поступово перейдуть на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів.

Це допоможе забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, сприятиме їхньому успішному навчанню, розвитку та соціалізації. Крім того, вони отримають можливість здобувати освіту, проживаючи в сім’ї.

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Перед тим, як перейти на навчання в загальноосвітні заклади, ці діти навчатимуться у спеціальних  підготовчих класах, а вже потім перейдуть у спеціальні та інклюзивні класи загальноосвітніх навчальних закладів, де розвиватимуться поряд зі звичайними дітьми.

Організація їхнього навчання у ЗНЗ буде побудована на основі особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

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Світовий досвід свідчить, що такі заходи не лише сприяють формуванню толерантного та відкритого суспільства, а й кращому навчанню дітей  із особливими освітніми потребами.

У  поєднанні з корекційно-розвитковою роботою та обов’язковим створенням підготовчого класу, це дасть можливість  забезпечити цим дітям достатню кількість навчальних годин для повноцінного засвоєння навчального матеріалу.

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