ВООЗ має власні дослідження щодо смерті підлітка з Краматорська

5 листопада 2008 р. о 14.00 в Малому залі колегій МОЗ України (Грушевського, 7, ІІІ поверх) відбудеться прес-конференція, де представники Всесвітньої організації охорони здоров’я поінформують про результати незалежної міжнародної експертизи стосовно причини смерті підлітка з Краматорська та аналізу стану дітей, які були госпіталізовані після проведення щеплень від кору та краснухи.

Участь в прес-конференції візьмуть:

Діна Пфайфер – медичний експерт зі Штаб-квартири ВООЗ у Женеві;

Катерина Булавінова – Спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні з інфекційних захворювань та вакцинації;

Анатолій Пономаренко – в.о.першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Акредитація триває до 12.00 5 листопада за тел: 253-02-25, 253-69-75.