Приміщення військово-медичного центру Північного регіону в Харкові повернуто державі

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, таким чином підтверджено законність позовних вимог заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса з даного питання.

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Вказане нерухоме майно розташоване на земельній ділянці 6,5 га та активно використовується для прийому, збереження і відпуску медичного майна і техніки для військових частин і з’єднань, які перебувають в зоні проведення АТО. Крім цього до вказаних приміщень здійснюється збір та евакуація в тил непридатного і трофейного медичного майна і техніки, а також ремонт ушкодженої техніки і апаратури медичного призначення із зони проведення бойових дій на сході України.

У повідомленні зазначається, що дана нерухомість перебувала в оперативному управлінні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону України. У листопаді 2008 року будівлі та споруди були протиправно, без погодження з Кабінетом Міністрів України, передані колишнім керівництвом Міністерства оборони України у власність товариству з обмеженою відповідальність, а в подальшому – відчужені іншій комерційній фірмі.

Постановою суду касаційної інстанції визнано право власності за державою та витребувано з незаконного володіння ТОВ «Виробничо-інвестиційна група СОЗИДАТЕЛЬ» 9 будівель і споруд загальною площею 12,8 тис. кв. м, орієнтовною вартістю 15 млн грн, розташованих у м. Харкові.