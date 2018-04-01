Вірус смутку: осінню депресію відчувають усі

Щоб з першою краплею осіннього дощу не заплакати від безпричинного смутку, підвищуйте психічний імунітет. Хочете дізнатися як? Бувають такі дні, тижні і навіть місяці, коли відчайдушно не вистачає світла, тепла, коли ми постійно без настрою і користі від нас не більше, ніж від лампочки, що перегоріла. Сезонна депресія, яку фахівці образно називають душевною застудою, починається з відчуття внутрішнього холоду і не затишності — ніби в душі відключили електрику.

Емоційний спад відчувають майже всі Емоційний спад в холодну пору року відчувають практично всі люди. «Стерті форми сезонної депресії виявляються у двох з п`яти, — попереджає психоневролог медико-діагностичного центру Москви (Росія) Ніна Іванівна Андрієнко. — А 6% населення демонструють такі явні симптоми "душевної застуди", що потребують допомоги фахівця. Причина нудьги — довга зима з типовим для неї авітамінозом і короткий світловий день, що посилюється вічною негодою. В умовах світлового голодування головний мозок не встигає виробити достатню кількість гормону мелатоніну, що регулює емоційний тонус і біоритми організму. Адже від цього залежать працездатність, витривалість, сон, настрій і здоров`я людини".

Останніми роками через аномально теплі зими сонячного світла стало в 4 рази менше сезонної норми. При цьому довго не встановлюється сніжний покрив, який відбиває 70-90% променів, компенсуючи короткі світлові дні. Отже навіть психічно здорових людей дефіцит сонця і відсутність снігу засмучує.

"Керуйте своїм настроєм..."

"Керуйте своїм настроєм, — закликав сучасників Горацій, — бо воно, якщо не покоряється, то керує вами». Про те ж свідчить і англійське прислів`я: «Події вашого життя безпосередньо залежать від вашого настрою». А тому не пропустіть перші симптоми душевної негоди!

Візитна картка сезонної депресії — безпричинний смуток, пригніченість, апатія, дратівливість, відчуття втоми, сонливість, а також «синдром холодильника» — постійний голод зі всіма витікаючими звідси наслідками для фігури. Правда, товстішають від туги лише ті, хто і без того схильний до повноти, звик заїдати неприємності бутербродами і піднімати настрій солодощами. А ось у худорлявих жертв сезонного смутку апетит може пропасти.

Сигналом про початок депресії нерідко стає біль — у шиї, спині, животі, грудній клітці, руках, ногах, але частіше головний біль. Восени та навесні душевний дискомфорт легко трансформується у фізичний: якщо не привести нерви в порядок, патологічний стан закріпиться і організм почне розвалюватися на частини. Відрізнити депресію від поганого настрою допоможе тест.

Тест: лінійка для емоцій Навпроти кожного твердження поставте букву, відповідну вашим почуттям: А — немає або дуже рідко, В — періодично, С — часто, D — так або постійно останнім часом. За таблицею, виберіть для кожної букви відповідну кількість балів і підрахуйте їх.

1-а група тверджень:

1. Вам понуро, тужливо, сумно.

2. Часом хочеться плакати без причини.

3. Погано спите.

4. Втрачаєте або, навпаки, набираєте масу тіла.

5. Скаржитеся на запори.

6. Турбують напади прискореного серцебиття.

7. Швидко стомлюєтеся.

8. Через тривожний стан не можете всидіти на місці.

9. Нерви напружені до краю.

10. Переконані: якщо раптом зникнете, ніхто і не помітить цього.

2-а група тверджень:

1. Вранці відчуваєте себе добре.

2. Їсте стільки ж, скільки зазвичай.

3. Не відмовляєте собі в задоволенні пококетувати з привабливим чоловіком.

4. Видаєте свіжі ідеї на першу вимогу.

5. Побут і офісна рутина не дратують вас.

6. Дивіться в майбутнє з надією.

7. Легко ухвалюєте рішення.

8. Відчуваєте, що потрібні своїй сім`ї, незамінні на роботі.

9. Відчуття повноти життя не покидає вас.

10. Все, що радувало раніше, приносить задоволення і тепер.

Підрахунок балів

Для 1-ої групи: А — 1 бал, В — 2 бали, З — 3 бали, D — 4 бали.

Для 2-ої групи: А — 4 бали, В — 3 бали, З — 2 бали, D — 1 бал.

Оцінка результатів

Підсумовуйте одержані цифри по обох групах і оцініть рівень депресії.

Від 20 до 49 балів — норма. Депресії у вас немає, а що настрій періодично псується — так це не дивно. Абсолютно природно засмучуватися, коли виникають труднощі.

Від 50 до 60 балів — прикордонний стан. Ви прагнете не розкисати через неприємності, не надаєте їм значення. Але переживання, загнані в підсвідомість, ведуть до депресії. На негативні емоції потрібно реагувати! Не соромтеся лити сльози, консультуватися з психологом.

Від 61 до 80 балів — у вас депресія. Цю серйозну хворобу потрібно лікувати у фахівця. Такий стан ослаблює і виснажує, позбавляє працездатності, руйнує відносини оточуючими і ламає життя. Зверніться по допомогу до психотерапевта, невролога або психіатра!

10 СПОСОБІВ УНИКНУТИ НУДЬГИ

ЇЖТЕ ФРУКТИ РАДОСТІ. Тривала негода виснажує психічну енергію, а плоди сонячних відтінків — жовті, червоні, яскраво-оранжеві — заповнюють її, даючи мозку глюкозу, вітаміни, магній (їжте також гіркий шоколад). Тільки перш ніж з`їсти апельсин, манго, банан або яблуко, помилуйтеся фруктом: від цього теж настрій піднімається!

ДОДАМО ЯСКРАВИХ ФАРБ. Причому не тільки в деталі одягу, але і в інтер`єр. Не економте на електриці, правильно вибираючи освітлення. Лампи, що поширюють мертво-біле, голубувате і зеленувате свічення, викликають підсвідоме роздратування. Штучне світло повинне бути м`яким, теплих відтінків — в жовтуватій гаммі.

НАВАНТАЖУЙТЕ М`ЯЗИ. Починайте день з пробіжки або зарядки, а закінчуйте в басейні або тренажерному залі.

ВІДПОЧИВАЙТЕ! Ходіть в кіно, театри, подорожуйте. Схильність до сезонного смутку учені пояснюють надмірною активізацією в цей час року областей мозку, що сприймають інформацію ззовні. А ось зони, що відповідають за ухвалення рішень і вчинки, загальмовані. Із-за такого перекосу порушується нормальний цикл «сприйняття — діяльність», а не знаходячи виходу емоції починають тиснути на психіку, призводячи до депресії.

ВІДНОВІТЬ КОНТАКТИ! «Дружнє спілкування — одне з ефективних ліків проти депресії», — стверджує лондонський лікар Тайріл Харріс. Він запропонував пацієнткам замінити транквілізатори спілкуванням з подругою. Її роль виконувала жінка-доброволець. Вона регулярно відвідувала своїх підопічних, пила з ними чай, ходила в кіно і на концерти. Протягом року 72% жінок відчули себе краще, на відміну від контрольної групи, де за допомогою антидепресантів вилікувалися тільки 45%. Завдяки спілкуванню багато пацієнток змогли помиритися з коханими, родичами і друзями, знайшли цікаву роботу. «Визнання і пошана примусило цих жінок змінити ставлення до світу, до самих себе і позбавитися депресії», — говорить доктор Харріс.

НІ — НИЗЬКОКАЛОРІЙНІЙ ДІЄТІ! Нестача вуглеводів і необхідність обмежень посилюють депресію. Враховуючи особливі сезонні обставини, не відмовляйте собі в задоволеннях. Коли дуже хочеться, з`їжте шматочок торта. Всього 150-200 грамів їжі з вуглеводами достатньо, щоб підбадьоритися.

ТАК — ПРОДУКТАМ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ПСИХІЧНИЙ ІМУНІТЕТ. Це фейхоа, плоди ірги, морська капуста і риба, устриці, мідії, фундук і мигдаль. Приготуйте натуральний антидепресант, розтерши з медом волоські горіхи (1:1). Приймайте суміш по чайній ложці за годину до їди 3 рази в день 3 тижня.

МЕНШЕ КАВИ І ЧОРНОГО ЧАЮ. У їх склад входять кофеїн і теобромін — речовини, що загострюють емоції (у тому числі і негативні!). Вони витісняють з рецепторів мозку аденозин, який нервова система виробляє, щоб заспокоїтися і позбавитися депресії.

ЗАСПОКОЮЄМО НЕРВИ. Пийте зелений або трав`яний чай. Для приготування останнього візьміть порівну траву звіробою, квітки глоду і ромашки. Залийте чайну ложку збору склянкою кип`ятку і настоюйте під кришкою 15-20 хвилин.

АРОМАТИ ГАРНОГО НАСТРОЮ. Щоб збільшити енергетичні запаси організму, візьміть по чайній ложці квіток фіалки запашною і бруньок тополі, по 2 чайні ложки листя горобини і суниці, 3 чайні ложки листа смородини. Заваріть 3 столові ложки на 1 л кип`ятку, на ніч залиште в термосі. Вранці розпорошіть ароматний дощик з бризкалки для квітів. Робіть це і протягом дня.

ТОЧКИ ГАРНОГО НАСТРОЮ

Масажуйте їх кінчиком вказівного пальця за годинниковою стрілкою кілька разів на день. Парні крапки (вони помічені зірочками) розминайте одночасно, інші — по черзі.

ІНЬ-ТАН («ЛІНІЯ ЛОБА») — над переніссям посередині між бровами.

ШЕНЬ-ТВАНЕЙ («ВМІСТИЛИЩЕ ДУШІ») — по середній лінії лоба на 1 см вище за передню межу росту волосся.

ТОУ-ВЕЙ («ОХОРОНЕЦЬ ГОЛОВИ») — на 1 см вище за кут передньої лінії росту волосся (де лоб переходить в скроню).

ТАЙ-ЯН («СОНЦЕ»). Притисніть верхню фалангу великого пальця до зовнішнього краю очної ямки — його подушечка опиниться на «сонячній» крапці.

БАЙ-ХУЕЙ («НАЙВИЩЕ З`ЄДНАННЯ»). Шукайте цю точку на потилиці.

ЦЗУ-САНЬ-ЛІ («ТОЧКА ВІД СТА ХВОРОБ»). Сядьте на стілець, покладіть долоню на коліно, розслабивши і злегка розсунувши пальці. Подушечка безіменного вкаже на потрібну точку.

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