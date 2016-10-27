За добу на Донбасі поранення отримали троє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу унаслідок бойових дій загинув один українських військовий. Ще троє наших бійців були поранені», – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.