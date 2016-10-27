За добу на Донбасі поранення отримали троє військових
13:02, 27 жовтня 2016Країна
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За добу на Донбасі загинув один український військовий, троє – отримали поранення.
За минулу добу російсько-окупаційні війська 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу унаслідок бойових дій загинув один українських військовий. Ще троє наших бійців були поранені», – повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
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