Українець створив прилад, що відновлює роботу паралізованої руки

Пристрій вартістю до $500 дає можливість такій руці діяти, як здоровій, щоб людина могла самостійно одягатися, наливати собі чай і виконувати інші рутинні завдання. Крім того, він допомагає відновити зв'язок мозку з паралізованою рукою, щоб реабілітація пройшла швидше і ефективніше, пише AIN.UA.

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Вперше хлопець задумався над проектом після того, як друг його батька пережив інсульт. Тоді Олександр дізнався про сучасні методи реабілітації і зауважив, що незважаючи на величезний попит на ринку досі немає доступного і ергономічно продуманого приладу для відновлення нейромоторной системи.

"Такого роду системи використовують в американських реабілітаційних центрах, але приладу, який включає всі складові, немає. Крім того, людина не може надягати їх без сторонньої допомоги, а медичні електро-стимулятори занадто громіздкі і ніяк не утримуються на шкірі", — розповів Олександр Шумський.

Система влаштована таким чином. На працюючу руку надягають рукавичку з сенсором, який зчитує руху вказівного пальця – і коли той згинається, посилає Bluetooth-сигнал рукаву на непрацюючій руці. Пристрій генерує електророзряд, який проходить через м'язи і активує запускають її мотонейрони.

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"Це практично натуральний спосіб запуску м'язів – вони не бачать різниці між електрикою і стимулом, посланим мозком. Правильно налаштований під людину розряд не доставляє дискомфорту, і в результаті ми отримуємо силу скорочення м'яза в кілька кілограм: завдяки їй людина не тільки може самостійно одягатися, тримати чашку і ложку, але і піднімати дволітрові пляшки", — говорить Олександр Шумський.

Такі вправи допомагають мозку відновити зв'язок з паралізованою рукою, щоб функції загиблих клітин на себе взяли інші клітини. Зазвичай мозок сам намагається відновити зв'язок з руками – з часом людина починає ворушити плечем і ліктем. Але дрібна моторика, як правило, відновлюється гірше. Система допомагає налагодити дрібну моторику, мотивує користувача до вправ, а також може в рази прискорити реабілітацію.

Вага всього пристрою близько 250 грамів, людина може однією рукою самостійно надіти його, включити і налаштувати. Вся система зроблена за один цикл 3D-друку, включаючи застібки і рухливі частини. Для створення моделі руку сканують в 3D, а потім відбиток доводиться до форми, яка йде у друк.