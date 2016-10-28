МОЗ підписало нову угоду з Crown Agents щодо закупівель ліків за державні кошти

Це вже третій договір із чотирьох, який Міністерство охорони здоров’я підписало з міжнародними організаціями, щоб запустити процес закупівель лікарських засобів та медичних препаратів за кошти держбюджету 2016 року.

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Раніше цього місяця МОЗ підписало договори з ПРООН та ЮНІСЕФ.

Минулого року між МОЗ України та Crown Agents був підписаний знаковий контракт на закупівлю та поставку онкологічних виробів медичного призначення для українських дітей та дорослих пацієнтів на суму 32 млн долл. США.

Поточна співпраця між Crown Agents та МОЗ України є важливим кроком у реформуванні системи охорони здоров'я країни та її гармонізації зі світовими стандартами.

У рамках цієї програми, яка реалізовувалася впродовж 2016 року і в даний час добігає кінця, Crown Agents завершили 92% всіх поставок, а решта поставок повинні бути завершені до 7 грудня 2016 року. Поставки 314 виробів медичного призначення проводяться з боку 29 компаній, 45% з яких є прямими виробниками.

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Проект закупівель для онкологічних програм досягнув значного зниження цін в 2015 році. Чиста ціна для МОЗ України скоротилася в середньому на 37,9%, і приблизно 84% із закуплених позицій мали нижчу чисту ціну в 2015 році в порівнянні з 2014 роком. Велика частина цих скорочень мала місце через більшу ефективність закупівель і прозорість. Ціни, отримані Україною, були кращими або співставними з більшістю глобальних закупівельників високоякісних онкологічних ліків, не втративши при цьому в якості виробників.