Кроси на фізкультурі замінять ігровими видами спорту

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що до з’ясування ситуації з системою спеціального медичного обстеження дітей, їх здібностей і рівня фізичної підготовки, кроси на уроках фізичної культури необхідно терміново заборонити, замість них діти мають займатися ігровими видами спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це прем’єр заявила на засіданні уряду.

Кабінет міністрів також рекомендує переглянути порядок фізичної підготовки школярів. Зокрема, рекомендується припинити проведення кросів для школярів на уроках фізичної культури без спеціального медичного обстеження.

Також прес-служба Кабміну повідомляє, що уряд скасував постанову Кабінету Міністрів від 15 січня 1996 р. №80 “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України”.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що очолюване ним відомство підготувало і надіслало до Кабінету міністрів нову програму з проведення уроків фізичної культури в школі “Крок до здоров’я”, орієнтовану на отримання оздоровчого ефекту від занять.

“Такі нормативи для бігу чи підтягування, які є сьогодні, направлені не на підготовку здорової успішної людини – це підготовка солдата або спортсмена вищого рівня”, - зазначив міністр. Саме це, на його переконання, і стало головною причиною, чому на уроках фізкультури траплялися трагічні випадки, і чому сьогодні діти не хочуть ходити на ці уроки.

“Наша програма, яку ми хочемо затвердити рішенням Кабінету міністрів і відмінити затверджені у 1995 році нормативи, введе новий, оздоровчий підхід до уроків фізкультури”, - пояснив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, в основу розробленого в Мінсім’ї оцінювання запропоновано покласти відвідування уроків і фізичний стан дитини.

“Визначати оцінки треба не по кількості разів чи часу, за який дитина пробігла, а по тому, щоб вона обов’язково 12 годин на тиждень займалася руховою активністю. Це мінімально необхідна кількість годин (фізичної активності - УНІАН) на тиждень для дитини”, - сказав міністр.

По-друге, зазначив він, це фізичні параметри учня: чи має дитина зайву вагу, чи є у неї будь-які інші відхилення у фізичному розвитку. Також потрібно буде враховувати стан її здоров’я і наявність захворювань, залежно від яких визначати програму уроків фізкультури.