Школяр з Краматорська помер не від щеплення, а від септичного шоку

Незалежні міжнародні медичні експерти не пов`язують смерть підлітка Антона Тищенка із Краматорська із зробленим йому щепленням проти кору та краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Києві медичний експерт із штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров’я у Женеві Діна ПФАЙФЕР.

За її словами, експерти вивчили всі випадки з госпіталізацією дітей у Краматорську після зробленого їм щеплення та дійшли висновку, що ця госпіталізація була здійснена лише для перестрахування через те, що не було встановлено причини смерті А.Тищенка, оскільки, за її словами, ускладнення не потребували госпіталізації.

Д.ПФАЙФЕР також звернула увагу, що на момент вакцинації у Краматорську була епідемія інфекційної хвороби.

«Ми вважаємо причиною смерті підлітка септичний шок. Септичний шок був викликаний інфекцією. Ми зараз даємо свої вказівки, щоб встановити, яка саме це була інфекція. Смерть не пов`язана ні з вакциною, ні з імунізацією», - підкреслила Д.ПФАЙФЕР.

Присутній на прес-конференції головний позаштатний спеціаліст МОЗ України по спеціальності педіатрія та підліткова терапія В`ячеслав БЕРЕЖНИЙ повідомив, що на сьогоднішній день усі медичні комісії та експерти, які працюють над вивченням випадку смерті підлітка в Краматорську, дійшли висновку, який збігається з позицією міжнародних фахівців. «Наша колективна думка, що причинного зв`язку між смертю хлопчика та вакцинацією немає», - сказав він.

Він також висловив думку, що шок у А.Тищенка виник внаслідок гострої бактеріальної інфекції. «Підстави, що це була інфекція, – це висновки комісій фахівців», - зазначив В.БЕРЕЖНИЙ.

Виконувач обов`язків першого заступника міністра охорони здоров`я України Анатолій ПОНОМАРЕНКО повідомив, що сьогодні результати незалежної міжнародної медекспертизи передано міністерству, з ними ознайомлюються українські спеціалісти.

За його інформацією, на запланована патолого-анатомічна конференція за участю всіх фахівців, які вивчали матеріали смерті підлітка та інших випадків госпіталізації у Краматорську, за участю міжнародних фахівців. І лише після цієї конференції, сказав А.ПОНОМАРЕНКО, буде офіційно оголошено остаточний висновок про причини смерті підлітка.

На запитання журналістів, чи буде продовжено проведення імунізації проти кору та краснухи в Україні, А.ПОНОМАРЕНКО відповів, що це буде вирішуватись на вищому державному рівні. «На сьогодні я по даті продовження щеплень не можу сказати нічого», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, зробленої напередодні, помер у реанімації. Впродовж 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи.