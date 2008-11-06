Фонд Ахметова “Розвиток України” ініціює розробку законопроекту щодо засад діяльності органів опіки

Фонд Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України” та Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту розпочали розробку проекту Закону “Про організаційно-правові засади діяльності органів опіки і піклування”.

Як передає кореспондент УНІАН, концепцію законодавчого акту обговорили під час круглого столу представники Фонду, Мінсім’ї, громадських організацій та правознавці.

“Розробка нового закону була ініційована Фондом Ріната Ахметова як наслідок проблем, з якими Фонд зіткнувся в ході реалізації благодійної програми на підтримку національного усиновлення”, - сказала керівник проектів Фонду “Розвиток України” Дар’я КАС’ЯНОВА.

Вона висловила переконання, що новий закон дозволить врегулювати порядок діяльності органів опіки і піклування з питань забезпечення прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших осіб, які потребують піклування.

На виключній важливості та своєчасності розробки такого закону наголосила і директор Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсім’їмолодьспорту Людмила ВОЛИНЕЦЬ. Вона, зокрема, назвала найголовніші проблеми, які він розв’яже.

По-перше, буде чітко встановлено компетенцію та правові засади діяльності органів опіки і піклування, на які є посилання в багатьох законодавчих актах держави, але немає визначення, що це за органи і як вони працюють. По-друге, будуть вирішені проблеми щодо діяльності з питань соціального захисту дітей-інвалідів з дитинства і дорослих непрацездатних громадян, а також захисту житлових і майнових прав дітей.

Крім цього, буде на законодавчому рівні врегульовано порядок набуття дитиною статусу сироти, чи позбавленої батьківського піклування, а також одержання нею державної підтримки.

“Сьогодні відсутні норми захисту прав та інтересів дитини з моменту, коли вона фактично залишилася без батьківського піклування до моменту набуття нею статусу сироти... Така дитина вже потребує державної підтримки, але залишається поза правовим полем і нічого не отримує”, - підкреслила Л.ВОЛИНЕЦЬ.

Директор Держдепартаменту повідомила, що проект Закону планують підготувати до кінця березня 2009 року. Вона повідомила, що, найімовірніше, вносити законопроект на розгляд Верховної Ради буде народний депутат України Рінат АХМЕТОВ.