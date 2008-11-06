На Львівщині 29 осіб захворіли на гепатит “А”

У Львівській області 29 осіб захворіли на вірусний гепатит “А”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за період із 12 жовтня до 4 листопада з міста Борислав до інфекційних відділень лікарень Борислава, Дрогобича та Стебника з підозрою на гепатит “А” були госпіталізовані 34 людини, з них 20 дітей, серед них 7 - із дитячого будинку для сиріт „Оріана”.

У 29 пацієнтів діагноз підтверджений лабораторно.

Станом на 07.00 5 листопада на лікуванні залишаються 20 осіб, із них 17 дітей (7 - із дитбудинку). Стан їхнього здоров’я - легкого ступеня тяжкості.

За попередніми даними, причиною захворювання є вживання неякісної питної води та недотримання правил особистої гігієни.

В осередку фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.