Більш як 75 тис. продуктових наборів видав Штаб Ахметова матерям-годувальницям Донбасу

Рік тому, 28 жовтня 2015 року, в рамках програми «Допоможемо дітям» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова приєднався до ініціативи Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітньої Організації охорони Здоров'я (ВООЗ) з популяризації грудного вигодовування, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. За цей час Штаб видав 75 818 продуктових наборів для підтримки матерів-годувальниць, що постраждали в результаті конфлікту на Донбасі. Більш як 13 тисяч жінок отримали консультації онлайн, зателефонувавши на гарячу лінію.

«Грудне молоко – найкращий захист і повноцінне харчування для дитини, особливо в умовах надзвичайних ситуацій. Тому ми дбаємо про якісне харчування годуючих матерів і інформуємо жінок про переваги грудного вигодовування. Завдяки програмі допомоги молоді мами можуть зробити правильний вибір. За рік Штаб двічі оновив склад продуктової допомоги. Видав 116 тисяч наборів сім'ям з дітьми віком до 12 місяців, з них понад 75 тисяч наборів - для годуючих матерів. Дві з трьох жінок Донбасу підтримали грудне вигодовування», - розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожБільш як 2000 мам-годувальниць скористалися консультацією Штабу Ахметова85% сімей з малюками, які отримали гуманітарну допомогу Штабу, – жителі непідконтрольних територій. Також волонтери видають набори переселенцям на мирній території Донецької області і в «сірій» зоні. Найбільше материнських продуктових наборів на лінії вогню отримали жителі сіл Георгіївка, Максимильянівка, Очеретине, Керамік, Новолуганське. Волонтери Штабу Ахметова бачать, як у важких умовах, під обстрілом, без їжі і світла, там виживають сотні мам з грудними дітьми.

«Іноді мами настільки губляться в складних умовах, що єдиний вихід бачать у використанні суміші. Тому так потрібна і важлива діяльність Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який не тільки допомагає продуктами харчування дітям і матерям Донбасу, але і пояснює жінкам, чому грудне вигодовування необхідне. Саме грудне молоко здатне покрити всі потреби дитини у віці до 6 місяців. Воно безпечне, завжди доступне, оберігає дитину від захворювань і дає дитині відчуття тепла і захищеності», - пояснює Ксенія Соловей, керівник Національного руху на підтримку грудного вигодовування «Молочні ріки України», партнер ЮНІСЕФ за програмою підтримки грудного вигодовування в кризових ситуаціях.

Читайте такожГрудне вигодовування у воєнний час навіть важливіше, ніж у мирний - експертУ рамках програми «Допоможемо дітям» Штабу Ахметова 50 тисяч матерів Донбасу разом з продуктовими наборами отримали буклети про переваги грудного вигодовування в кризі. Більш як 13 тисяч жінок звернулися за консультацією на гарячу лінію і онлайн. Всього за час роботи вже видано 742 тис. 611 дитячих наборів.