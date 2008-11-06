Вагітним не варто пити понад дві чашки кави на день

Вживання вагітними жінками надмірної кількості продуктів, що містять кофеїн, збільшує ризик народити дитину з недостатньою вагою, а також ризик викидня, заявляють британські вчені

Результати нового дослідження, проведені одразу двома британськими університетами - Лідса та Лестера, опубліковані в Британському медичному журналі (British Medical Journal).

В результаті досліджень вчені дійшли висновку, що жінки, які вживають під час вагітності більш ніж 200 мг кофеїну на день, як правило, народжують дітей з меншою вагою. Надмірне споживання кофеїну також може бути причиною викидня.

Фахівці рекомендують вагітним жінкам обмежити вживання продуктів з кофеїном до двох середніх чашок кави або чотирьох чашок чаю на день, а перші 3 місяці вагітності зовсім утримуватися від них.

Під впливом результатів нового дослідження Британське агентство з харчовх стандартів змінло свої рекомендації для вагітних жінок, знизивши на третину максимальну денну дозу кофеїну - з 300 до 200 мг.

Нагадаємо, що до вересня цього року група британських вчених з центру репродукції та раннього розвитку Університету Ноттінгема заявила про те, що під час вагітності необхідно добре харчуватися, так як мізерне харчування може спричинити розвиток в майбутньої дитини ожиріння.

BBCrussian.com