Європарламент виступає за істотне обмеження використання пестицидів

Комітет з питань захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я і продовольчої безпеки Європарламенту виступає за суттєве обмеження використання пестицидів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схвалених 5 листопада на засіданні комітету проектах доповідей Гільтруди БРЕЙЄР (група “зелених”, Німеччина) та Крісти КЛАСС (група народних партій, Німеччина).

Відповідно до першої доповіді, на рівні Європейського Союзу буде створено перелік дозволених до використання пестицидів, на підставі якого здійснюватиметься ліцензування субстанцій на національному рівні.

При цьому комітет висловився за заборону найбільш токсичних хімікатів, зокрема, тих, що впливають на гормони, можуть викликати рак, бути небезпечними для народжуваності, нейро- або імунотоксичними. Водночас, депутати висловилися за те, щоб у випадку необхідності використання того чи іншого пестициду для боротьби із небезпекою розповсюдження захворювань рослин чи інсектицидів, небезпечних для продовольчої безпеки всієї планети, певні види пестицидів можуть бути дозволені до використання протягом 4-х років.

У другому проекті доповіді депутати висловилися за створення в кожній країні-члені Євросоюзу Національного плану дій зі зменшення обсягу використання пестицидів, в якому мають міститися кількісні цілі. При цьому для субстанцій, що становлять найбільшу небезпеку, такі цілі мають бути визначеними у розмірі не менше 50%-го зниження.

Згідно з діючими на сьогодні правилами, обприскування полів хімікатами з літаків заборонено, крім окремих випадків, на які влада повинна давати дозволи.

Рада ЄС пропонувала дати можливість країнам-членам у випадку відсутності відповіді на запит про надання дозволу на обприскування вважати, що такий дозвіл отримано. Однак депутати виступили проти цієї пропозиції. Крім того, депутати висловилися за те, що країни-члени ЄС можуть вимагати від своїх сусідів завчасного інформування про обприскування територій.

Депутати також ще раз наголосили на необхідності створення навколо водоймищ так званих “буферних зон”, де використання пестицидів має бути зведено до мінімуму.

Проекти доповідей приймаються в рамках процедури спільного схвалення рішень Європарламентом та Радою Євросоюзу.

Передбачається, що голосування у сесійній залі Європарламенту відбудеться у грудні цього року чи січні наступного року після проведення погоджувальних переговорів з Радою ЄС.