Інгаляції для лікування кашлю

Інгаляції є дуже ефективним засобом як для лікування кашлю простуди, так і при важчих формах захворювань: бронхіту і інших видів легеневих уражень.

- візьміть 1 частину рідкого меду і 5 частин кип`яченої води, температурою до 40 °С, вдихайте пари по 3-4 рази на день.

- змішайте 2 ч.ложки листя евкаліпту, 1ч.ложку ментолової олії, 15 крапель ментолового спирту ј пачки хвойного екстракту, 1 ч.ложку натертих на дрібній тертці цибулі та часнику. Опустіть суміш у каструлю, залийте 1 л.окропу.

- 300 мл мінеральної води закип`ятити і дихати над каструлькою не менше 10 хвилин 3 рази на день.

Після кожної інгаляції рекомендується випити чаю з малиною, укутатися у теплий одяг і лягти в ліжко.

Важливо! У жодному випадку не дихайте над киплячою сумішшю, ви можете обпалити собі слизову.