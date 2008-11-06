Фізичне навантаження захищає від раку молочної залози

Жінки з нормальною вагою, які багато часу енергійно займаються фізичною діяльністю, на 30% менш схильні до розвитку раку молочної залози. 11-річне дослідження здоров`я понад 32 тис. жінок виявив асоціацію сидячого способу життя і надмірної ваги з високою вірогідністю ракових пухлин в молочній залозі. Навіть просте активне домашнє прибирання, включаючи миття вікон, підлоги, праця на городі, захищала від раку, незалежно від контролю кілограмів. Добрі результати дали і напружені заняття спортом, включаючи швидкий біг, аеробіку, їзду на велосипеді, швидкі танці або теніс.

Проте експерти з Національного інституту раку /США/ відмітили, що діяльність з низьким рівнем рухливості не мала профілактичних переваг для жіночого здоров`я. Так до списку малоефективних заходів увійшли прання, квітникарство, ходьба, піший туризм, біг підтюпцем і боулінг.

Крім того, було відмічено, що активний спосіб життя допомагав тільки жінкам з вагою в межах норми, а не тим, у кого зафіксована надмірна вага або ожиріння. Онкологи вважають, що вивчені види фізичної діяльності дозволяють зміцнити імунну функцію організму, знизити хронічне запалення і чинники росту пухлини.

ami-tass.ru