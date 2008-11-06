10 способів уникнути смутку

ЇЖТЕ ФРУКТИ РАДОСТІ. Тривала негода виснажує психічну енергію, а плоди сонячних відтінків — жовті, червоні, яскраво-оранжеві — заповнюють її, даючи мозку глюкозу, вітаміни, магній (їжте також гіркий шоколад). Тільки перш ніж з`їсти апельсин, манго, банан або яблуко, помилуйтеся фруктом: від цього теж настрій піднімається!

ДОДАМО ЯСКРАВИХ ФАРБ. Причому не тільки в деталі одягу, але і в інтер`єр. Не економте на електриці, правильно вибираючи освітлення. Лампи, що поширюють мертво-біле, голубувате і зеленувате свічення, викликають підсвідоме роздратування. Штучне світло повинне бути м`яким, теплих відтінків — в жовтуватій гаммі.

НАВАНТАЖУЙТЕ М`ЯЗИ. Починайте день з пробіжки або зарядки, а закінчуйте в басейні або тренажерному залі.

ВІДПОЧИВАЙТЕ! Ходіть в кіно, театри, подорожуйте. Схильність до сезонного смутку учені пояснюють надмірною активізацією в цей час року областей мозку, що сприймають інформацію ззовні. А ось зони, що відповідають за ухвалення рішень і вчинки, загальмовані. Із-за такого перекосу порушується нормальний цикл «сприйняття — діяльність», а не знаходячи виходу емоції починають тиснути на психіку, призводячи до депресії.

ВІДНОВІТЬ КОНТАКТИ! «Дружнє спілкування — одне з ефективних ліків проти депресії», — стверджує лондонський лікар Тайріл Харріс. Він запропонував пацієнткам замінити транквілізатори спілкуванням з подругою. Її роль виконувала жінка-доброволець. Вона регулярно відвідувала своїх підопічних, пила з ними чай, ходила в кіно і на концерти. Протягом року 72% жінок відчули себе краще, на відміну від контрольної групи, де за допомогою антидепресантів вилікувалися тільки 45%. Завдяки спілкуванню багато пацієнток змогли помиритися з коханими, родичами і друзями, знайшли цікаву роботу. «Визнання і пошана примусило цих жінок змінити ставлення до світу, до самих себе і позбавитися депресії», — говорить доктор Харріс.

НІ — НИЗЬКОКАЛОРІЙНІЙ ДІЄТІ! Нестача вуглеводів і необхідність обмежень посилюють депресію. Враховуючи особливі сезонні обставини, не відмовляйте собі в задоволеннях. Коли дуже хочеться, з`їжте шматочок торта. Всього 150-200 грамів їжі з вуглеводами достатньо, щоб підбадьоритися.

ТАК — ПРОДУКТАМ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ПСИХІЧНИЙ ІМУНІТЕТ. Це фейхоа, плоди ірги, морська капуста і риба, устриці, мідії, фундук і мигдаль. Приготуйте натуральний антидепресант, розтерши з медом волоські горіхи (1:1). Приймайте суміш по чайній ложці за годину до їди 3 рази в день 3 тижня.

МЕНШЕ КАВИ І ЧОРНОГО ЧАЮ. У їх склад входять кофеїн і теобромін — речовини, що загострюють емоції (у тому числі і негативні!). Вони витісняють з рецепторів мозку аденозин, який нервова система виробляє, щоб заспокоїтися і позбавитися депресії.

ЗАСПОКОЮЄМО НЕРВИ. Пийте зелений або трав`яний чай. Для приготування останнього візьміть порівну траву звіробою, квітки глоду і ромашки. Залийте чайну ложку збору склянкою кип`ятку і настоюйте під кришкою 15-20 хвилин.