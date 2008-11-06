Як правильно харчуватися, щоб довго жити

Як правильно харчуватися здогадуються всі, а далеко не всі виконують. Рецепти здорового, правильного харчування, дієти і рекомендації з харчування різноманітні, говорить лікар Борис СКАЧКО. Але не адаптовані до індивідуальних умов рецепти найсмачніших страв не несуть коисті, а іноді можуть стати шкідливими, якщо не вбудувати їх в раціон або режим харчування, здоровий спосіб життя. Шматок найсмачнішого м`яса вранці або увечері, літом або зимою, маленькій дитині або школяру, чоловікові або жінці, вагітній жінці або вже мамі, спортсменові або літній людині, здоровій або вже хворому це, як говорять в Одесі - дві великі різниці.

Основи правильного, раціонального харчування закладаються ще в дитинстві, в сімейних звичках. Із закладеної в дитинстві програми розвиваються і більшість спадкових захворювань. Нам у спадок дісталася відома формула здоров`я. Але, враховуючи сучасні екологічні умови, її краще представити так: "Сніданок з`їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові, заздалегідь перебивши апетит полуднем". Враховуючи особливості сучасного 1-2-х разового харчування такий вид харчування принесе людям більше користі.

Ця система може бути застосована до людей середнього віку. У харчуванні є парадокс - що менше витрати калорій, то частіше, але менш калорійними порціями необхідно харчуватися. Тому чоловікам, позбавленим сьогодні інтенсивної фізичної праці, необхідно їсти 4 рази, жінкам краще приймати їжу 5 разів (у прекрасної статі частіше реєструється дискінезія жовчного міхура), дітям до 14 років і дорослим після 60 років - 6 разів, за наявності серцево-судинних захворювань в будь-якому віці - 7 разів, охочим схуднути - 8 разів на добу. При цьому процес травлення і стан всього організму можна оптимізувати, привести у відповідність індивідуально підібраними засобами рослинного походження.

Але обмежувальна дієта (по одному з тверджень) - це надійний спосіб зберегти хворобу до старості. Дієтична їжа, приготована по самих кращих рецептах тільки в тому разі стане ліками, якщо вона не тільки по складу стане повноцінною, але і зможе повноцінно засвоїтися, потрапить в організм в потрібний час і в потрібній кількості. За певних умов, поєднанні продуктів в одній страві, їх чергування протягом дня, дієтичне харчування може бути не тільки джерелом необхідних компонентів, але і стати активним лікувальним засобом.

Правильне, раціональне, здорове харчування - невід`ємна складова частина здорового способу життя. Запорука правильного фізичного розвитку у дітей, забезпечення високої працездатності чоловіків і жінок середнього віку, збереження достатньої працездатності при природному старінні організма.