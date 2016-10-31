В Україні цього року загинуло 1 тис. 239 людей внаслідок пожеж

З початку року в Україні сталося 65 тис. 797 пожеж, з яких 22 тис. 736 - в житловому секторі.

Читайте такожВ Україні за тиждень під час пожеж загинуло 28 осібЯк повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті пожеж загинули 1 тис. 239 осіб і постраждали 976.