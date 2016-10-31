В Україні цього року загинуло 1 тис. 239 людей внаслідок пожеж
09:52, 31 жовтня 2016Країна
39
В результаті пожеж загинули 1 тис. 239 осіб і постраждали 976.
З початку року в Україні виникло понад 65,7 тис. пожеж / Фото: УНІАН
З початку року в Україні сталося 65 тис. 797 пожеж, з яких 22 тис. 736 - в житловому секторі.
Читайте такожВ Україні за тиждень під час пожеж загинуло 28 осібЯк повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті пожеж загинули 1 тис. 239 осіб і постраждали 976.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter