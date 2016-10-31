В Україні за тиждень на пожежах врятовано 29 осіб

В Україні протягом минулого тижня, 24-30 жовтня, під час пожеж загинуло 56 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Всього за тиждень ліквідовано 1 тис. 481 пожежу, врятовано на пожежах 29 осіб та не допущено знищення вогнем 505 будівель та 40 одиниць техніки. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 195 тис. грн.

Читайте такожЦього року в Україні загинуло 1 тис. 239 людей внаслідок пожежКрім того, за даними ДСНС, протягом минулого тижня на водних об'єктах загинуло 11 осіб.

Також за тиждень піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 2 тис. 340 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.