В Україні за тиждень на пожежах врятовано 29 осіб
10:50, 31 жовтня 2016Країна
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В Україні за минулий тиждень на пожежах загинуло 56 осіб, на воді - 11.
Врятовано на пожежах 29 осіб / Фото: УНІАН
В Україні протягом минулого тижня, 24-30 жовтня, під час пожеж загинуло 56 осіб.
Про це УНІАН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Всього за тиждень ліквідовано 1 тис. 481 пожежу, врятовано на пожежах 29 осіб та не допущено знищення вогнем 505 будівель та 40 одиниць техніки. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 195 тис. грн.
Читайте такожЦього року в Україні загинуло 1 тис. 239 людей внаслідок пожежКрім того, за даними ДСНС, протягом минулого тижня на водних об'єктах загинуло 11 осіб.
Також за тиждень піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 2 тис. 340 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.
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