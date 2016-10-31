Верховна Рада цього тижня розгляне питання охорони здоров'я – Парубій

Цього тижня Верховна Рада України розгляне питання, які стосуються житлово-комунального господарства, фінансів і банківської діяльності, охорони здоров'я та дерегуляції.

Читайте такожЗакон про збільшення допомоги при інвалідності військовослужбовців відправлено на доопрацюванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він нагадав, що минулого тижня було розглянуто не всі заплановані питання стосовно сфери ЖКГ, тому вони розглядатимуться першим блоком у вівторок.

Крім того, завтра депутати розглядатимуть питання фінансів і банківської діяльності.

Читайте такожВР зобов'язала студентів-медиків та фармацевтів проходити військову підготовку офіцерів запасу медслужбиУ середу парламент розгляне блок питань, що стосуються сфери охорони здоров'я, а в четвер першим питанням буде сфера дерегуляції, далі — питання правоохоронної діяльності.

Крім того, спікер закликав депутатів завтра проголосувати за проект постанови про затвердження порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради.