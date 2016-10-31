Держпродспоживслужба запобігла ввезенню до України заражених мандаринів з Туреччини

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії мандаринів з Туреччини вагою 28,73 тонни, яка була заражена середземноморською плодовою мухою, повідомила прес-служба відомства.

Читайте такожЯк позбутися від хімії в овочах і фруктах«21 жовтня 2016 року при проведенні фітосанітарного контролю в Одеському морському торговому порту було виявлено відсутній на території України карантинний організм - середземноморську плодову муху (личинки в живому стані) у вантажі мандаринів походженням з Туреччини вагою 28,73 тонни. Заражений вантаж повернено», - йдеться в повідомленні.

З метою недопущення подібних випадків Держпродспоживслужба направила в Туреччину ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Держпродспоживслужба ліквідувала партію салату з Польщі вагою 4,7 тонни, яка була заражена західним квітковим трипсом.

З початку року Держпродспоживслужба неодноразово повідомляла про запобігання потраплянню до України імпортних партій заражених шкідниками овочів переважно з Туреччини.

Читайте такожСпеціальний салат захистить легені від забрудненого повітряСередземноморська плодова муха – це небезпечний шкідник, який знищує від 30 до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я та Південної Америки. Всього він пошкоджує понад двісті видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідних, низка овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів.

Дорослі мухи, відкладаючи яйця і пошкоджуючи шкірку плода, провокують розвиток цвілі і гниття.