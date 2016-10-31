Керівник МОЗ Супрун задекларувала майже 130 тис. грн доходу за 2015 рік

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун задекларувала 129 тис. 669 грн доходу за 2015 рік.

Про це йдеться в її електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

З цієї суми зарплата за основним місцем роботи становить 39 тис. грн. Ще 93 тис. 669 грн Супрун заробила за кордоном.

Читайте такожПроблему з постачанням ліків для онкохворих дітей розв'язано - СупрунТакож Супрун має 28 948 тис. грн на банківських рахунках. На пенсійному рахунку у неї є 459 536 тис. дол.

Згідно з декларацією, керівник МОЗ не має транспортних засобів і власної квартири.