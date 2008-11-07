Як розв’язати проблеми щодо хворих суглобів

Багато людей страждають від проблем з суглобами. Хворі суглоби можуть зіпсувати людині життя, позбавляючи його можливості вести активний спосіб життя, займатися фізичною роботою. Нижче ви знайдете декілька рецептів народної медицини, які допоможуть вашим суглобам, а значить значно полегшать життя.

Рецепт 1. Для приготування цього засобу вам буде потрібно дві чайні ложки насіння льону залити 1,5 склянки кип`ятку, після чого, прогріти засіб на маленькому вогні протягом п`ятнадцяти хвилин.

Після відвар потрібно настояти протягом двадцяти хвилин, збовтуючи п`ять хвилин в пляшці, після чого процідити.

Приймають засіб чотири-п`ять раз на день по одній столовій ложці.

Рецепт 2. Одну чайну ложку сухої подрібненої кори білої верби залийте двома стаканами кип`яченої води, що остигнула, після чого, настоюйте засіб протягом п`яти годин, а після закінчення цього часу процідіть. Приймають такий настій три-чотири рази на день до їди по половині склянки.

Слід також відзначити, що замість настою можна приймати порошок, приготований з висушеної кори верби по одному граму три рази на день.

Рецепт 3. Це засіб добре тим, що сприяє виведенню з організму хворої людини щавлевої кислоти. Для приготування цього засобу вам потрібно буде одну столову ложку сухого виноградного листя залити однією склянкою киплячої води. Суміш потрібно настояти протягом тридцяти хвилин, ретельно укутавши щільною тканиною. Після півгодини настій готовий до вживання. Приймайте його за півгодини до їжі три рази на день по дві-три їдалень ложки.

Рецепт 4. Добре допомагає і настій шишок вільхи. Для його приготування вам потрібно буде склянки киплячої води залити одну столову ложку шишок вільхи і настояти протягом двох годин. Після закінчення цього часу настій потрібно процідити. Приймають даний лікарський засіб три-чотири рази на день по одній столовій ложці.

Рецепт 5. Народна медицина особливо шанобливо ставиться до засобів, в основі яких лежить лопух. Ось один з таких засобів. Візьміть одну-дві чайні ложки висушеного подрібненого кореня лопуха і залийте однією склянкою кип`ятку. Одержаний засіб потрібно поставити на слабкий вогонь і поварити його протягом п`ятнадцяти хвилин. Після закінчення цього часу засіб слід зняти з вогню і настояти ще півгодини. Після цього, процідити відвар. Приймають настій лопуха три-чотири рази на день по одній столовій ложці за двадцять хвилин до їди.