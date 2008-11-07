Ароматичні палички небезпечні для здоров`я

Учені з Данії провели ряд досліджень, намагаючись з`ясувати, як впливають ароматичні палички на здоров`я людини.

Як виявилось, деякі види пахощів, не тільки не приносять користі нашому організму, але і несуть загрозу для здоров`я.

Учені стверджують, якщо протягом багатьох років систематично використовувати в побуті такі пахощі, то можна значно збільшити ризик розвитку одного з видів раку легенів, а також раку верхніх дихальних шляхів.

Дослідники також відзначають, що якщо використання ароматичних паличок було непостійним, палички використовувалися час від часу, то ніякого ризику для здоров`я людини не буде.

Потрібно також сказати, що всі корисні властивості, які раніше приписувалися пахощам, наприклад, підвищення імунітету, збільшення рівня больового порогу, прискорення загоєння ран тощо, не властиві ароматичним паличкам.

Учені пояснюють шкоду, що наноситься пахощами здоров`ю тим, що в димі паличок містяться природні органічні канцерогени, наприклад, бензол, карбонільні сполуки і поліароматичні окиси.

Наступний етап дослідження полягає в тому, щоб з`ясувати, які саме пахощі є найбільш небезпечними для людини, а які можна вважати менш шкідливими.

А поки такі дані дослідниками не були одержані, все ж таки скоротіть використання ароматичних паличок у побуті.