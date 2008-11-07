Лимонна дієта

Дієтолог з Великобританії запропонувала простий і головне доступний всім спосіб схуднення, величезним плюсом якого є те, що вам не потрібно буде серйозно обмежувати себе в їжі, та і дотримуватися певного розпорядку також не знадобиться.

Суть дієти дуже проста. Вона полягає в тому, щоб в свій повсякденний раціон включати більше лимонів. Можуть вживатися сік, м`якоть і шкірка.

При цьому важливо враховувати, що ця дієта не підходить людям з підвищеною кислотністю, оскільки може викликати у них напади печії або навіть виразку, а також людям, що страждають від алергії на цитрусові.

Всім же іншим цей спосіб схуднення цілком підходить.

Правила лимонної дієти.

1.Кожен ранок, вставши з ліжка, необхідно випити стакан лимонного соку розбавленого гарячою водою. Якщо у вас немає соковижималки, то можете просто видавити декілька лимонних часточок в стакан з кип`ятком.

2.Візьміть за правило додавати лимонну шкірку в салати і при приготуванні супів. Крім того, при приготуванні блюд з м`яса і риби, збризкуйте їх лимонним соком.

3.Фрукти і овочі необхідно вживати чотири-п`ять раз на день. При цьому зовсім необов`язково пхати в себе цілу порцію салату. Ви цілком можете обмежитися яблуком або свіжим огірком. Крім того, рекомендовано разом з фруктами з`їдати декілька горіхів. Білок, що міститься в горіхах, допоможе нейтралізувати рівень цукру, який є у фруктах.

4.Не слід виключати з свого раціону жири. Вони необхідні для нормального функціонування організму. Зверніть увагу на продукти, що містять омегу-3 і омегу-6. До таких продуктів можна віднести жирну рибу і горіхи. А ось червоного м`яса і здобних виробів необхідно уникати.

5.Важливо звернути особливу увагу на обмеження вживання цукру. По можливості цей показник необхідно змінімізувати.Тут також потрібно враховувати те, що цукор міститься і в деяких продуктах несолодких на смак, наприклад, в кукурудзі, білому рисі, білому хлібі і картоплі.

6.Не відмовляйте собі у смачненькому. Один раз в тиждень ви сміливо можете дозволити себе з`їсти шматочок торта або невелику плитку шоколаду. Це дозволить вашому організму не відчувати себе обділеним і тому він віддаватиме зайві кілограми без зусиль.

Дотримуючись такої дієти вам не доведеться "сидіти" на одних лимонах.