18% українців економлять на продуктах харчування - результати опитування

18% українців змушені економити на продуктах харчування.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту з 28 вересня по 7 жовтня 2016 р.

Також, згідно з даними опитування, 35% респондентів відповіли, що сімейного бюджету їм вистачає на харчування, а для придбання одягу, взуття потрібно накопичити кошти або зайняти.

Ще 45% опитаних заявили, що грошей їм вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття, але для таких покупок як якісний костюм, мобільний телефон, пилосос, пральна машина, холодильник та інше потрібно накопичити гроші або зайняти.

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