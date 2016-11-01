Кількість зареєстрованих переселенців за тиждень скоротилася до 1,668 млн осіб

Станом на 31 жовтня поточного року на обліку перебувають 1 млн 668 тис. 630 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму, що на 3,6 тис. осіб менше, ніж на 24 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 348 119 сімей з Донбасу та Криму.

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Понад 1 млн сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 946 тис. сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів із початку 2016 року становила майже 2,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 24 жовтня цього року на обліку перебував 1 млн 672 тис. 251 внутрішній переселенець із Донбасу та Криму, що на 9,5 тис. осіб менше, ніж на 17 жовтня.

За підсумками перевірки в 2015 році Служба безпеки до початку 2016 року передала Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних українській владі територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території.

Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчих органах місцевої влади станом на 13 жовтня цього року відновили виплату допомоги 201 тис. переселенців і відмовили у відновленні 71 тис. переселенців через їхню відсутність за місцем реєстрації. Всього до органів соціального захисту надійшло 340 784 заяви про призначення (поновлення) соціальних виплат.

Читайте такожШтаб Ахметова доставив продукти для переселенців з інвалідністю, які прибули в Святогірськ Водночас віце-прем'єр Павло Розенко зазначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм повинна бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту лише на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Цей процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.