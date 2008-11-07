Прислухайтеся до сигналів свого тіла (тест)

Життя більшості сучасних людей проходить в скаженому ритмі. Багато хто занурюється в роботу з головою, забуваючи при цьому про власне здоров`я.

Робити цього у жодному випадку не можна, оскільки рано чи пізно за таку легковажність доведеться поплатитися. А чи умієте ви розуміти своє тіло і слухати його сигнали? Ви зможете знайти відповідь на це питання, пройшовши тест, запропонований нижче.

1. Як давно ви востаннє брали лікарняний?

А) Я практично не беру лікарняних, тому мені важко пригадати, коли це було востаннє.

Б) Я беру лікарняний кожного разу, як в цьому виникає необхідність.

В) Я прагну не доводити до лікарняного, регулярно зміцнюю свій імунітет і стежу за своїм стані.

2. Якими засобами ви зазвичай позбавляєтеся від простудних захворювань?

А) Сучасними лікувальними препаратами.

Б) Звертаєтеся до лікаря і потім дотримуєтеся його рекомендацій.

В) Засобами народної медицини.

3. Як ви можете охарактеризувати своє харчування?

А) Харчуюсь тим, що доведеться і коли доведеться.

Б) Харчуюсь так, як слід: перше, друге, третє.

В) Надаю перевагу здоровому харчуванню.

4. Як ви зазвичай дізнаєтеся про те, що хворі?

А) По болях, що з`явилися, і підвищеній температурі.

Б) Хворобу видають очі.

В) По тому, як ви себе відчуваєте ще до того, як з`явилися перші ознаки хвороби.

5. Як ви зазвичай проводите свої вихідні?

А) Прагнете відіспатися на увесь тиждень вперед.

Б) Зустрічаючись з друзями.

В) Вважаєте за краще піти в лазню або спортзал.

6. Чи приділяєте ви час для занять спортом?

А) Всі ваші фізичні навантаження обмежуються походами по магазинах.

Б) Час від часу приділяю декілька хвилин зарядці.

В) Так, регулярно.

7. У який час ви зазвичай відправляєтеся спати?

А) Далеко за північ.

Б) Опівночі.

В) Прагну лягати раніше.

8. Скільки годин ви витрачаєте на сон?

А) Менше шести.

Б) Шість-вісім годин.

В) Вісім-десять годин.

9. Чи страждаєте ви безсонням?

А) Так.

Б) Іноді.

В) Ні, з вами такого не траплялося.

10. Ви можете пригадати, коли востаннє проходили повне медичне обстеження?

А) Точно сказати не можу, швидше за все, ще в шкільному віці.

Б) Коли призначав лікар, тоді і проходила.

В) Близько року тому.

Підсумуємо.

Якщо у вас більшість відповідей А, то ви повністю забули про своє здоров`я.

Цілком можливо, що у вас просто дуже щільний графік, або ви боїтеся лікарів, а може просто лінуєтеся піклуватися про себе. У будь-якому випадку вам необхідно терміново пройти повне обстеження, виділяти достатньо часу на сон, правильно харчуватися і займатися спортом.

Набрали більше відповідей Б. Значить, ви прагнете стежити за своїм здоров`ям, справно виконуєте рекомендації лікаря, але забуваєте про те, що стежити за своїм здоров`ям потрібно постійно. Складіть собі розпорядок дня, в якому б відводилося достатньо часу і для відпочинку і для фізичної активності.

Якщо ви набрали більше відповідей В, то у ви живете в ладу з своїм тілом і строго дотримуєтеся правила: «Хворобі легше запобігти, ніж лікувати!». Вам можна порадити займатися йогою, щоб ще краще пізнати можливості свого тіла.