Чому людина набирає надмірну масу тіла?

Ожиріння - це тривала невідповідність між темпом надходження калорій в організм і можливостями людини їх так же регулярно витрачати. Найчастіше ожиріння розвивається як наслідок тривалої дії декількох основних причин.

Найбільш часта причина ожиріння - булемія. Або просте переїдання. Таким шляхом можна набрати дуже значну масу тіла. Це шлях в ожиріння "для гурманів". При цьому спочатку темп збільшення маси тіла залежить від апетиту і можливостей травної системи по її засвоєнню. А надалі - жирова тканина сприяє збереженню тепла, а відповідно - і калорій. А обмеження рухової активності понизить можливості їх витрачати.

Друга по значущості причина - ситуаційне переїдання. Або їда 1-2 рази на добу, особливо з акцентом на другу половину доби. Цей шлях в ожиріння "для трудоголіків", коли одне з основних задоволень людини - вживання їжі підміняється задоволенням від знаходження на роботі. І людина не може відвернутися на менш важливе на її думку заняття - їжу. В цьому випадку, не дивлячись на значну масу тіла, організм постійно відчуває нестачу в поживних речовинах. І, поволі, розвиваються дистрофічні процеси у внутрішніх органах, суглобах.

Третьою по значущості причиною є недостатнє вживання рідини протягом доби. Це шлях в ожиріння "для мандрівників". Коли економлять на вживанні рідини. Це зрозуміло в пустелі. Але абсолютно неправильно в звичайному житті. З віком кількість рідини в організмі поступово зменшується і обмінні процеси відповідно сповільнюються. А біологічний вік відображає середній вміст рідини в організмі. При будь-якому виді ожиріння людина на клітинному рівні незмінно старіє.

Четверта причина - зниження рухової активності. Це шлях для тих, у кого "лінощі раніше народилися". Або обмеження рухової активності за власною ініціативою. Зазвичай цьому сприяє і понижена активність обмінних процесів, що прискорює розвиток ожиріння. На цьому фоні навіть невелике переїдання дасть надмірну вагу. А з появою при ожирінні обмінно-дистрофічних захворювань суглобів рухова активність ще більше обмежується. Але вже з причини.

П`ята причина - обмеження рухової активності унаслідок розвитку супутніх захворювань. Це шлях в ожиріння "з примусу".

Шоста причина - первинний розвиток гормональних порушень. Повторно вони розвиваються при будь-якому типі ожиріння. Оскільки ожиріння провокує організм на зміну інтенсивності і спрямованості обмінних процесів, на економне витрачання їжі, що потрапляє в організм. А найперше - при зниженні функції щитовидної залози - гіпотиреозі або мікседемі. Або цукровому діабеті.

Часто для розвитку ожиріння має значення декілька чинників, що прискорюють процес набору маси тіла, робить ожиріння значнішим, а його ускладнення - вірогіднішими. При боротьбі з ожирінням необхідно враховувати не тільки побажання людини, але і шляхи накопичення надмірної маси тіла, ситуацію, що склалася, в організмі в цілому, вираженість ожиріння, наявність супутніх захворювань, вік, стать, індивідуальні особливості організму, зниження маси тіла, що дозволяють активувати ті або інші механізми.

Борис Скачко, лікар, фітотерапевт, автор 20 книг і брошур, більше 200 популярних і 40 наукових статей по фітотерапії, здоровому способу життя