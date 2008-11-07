ЄС посилить правила щодо медичних дослідів над тваринами

Єврокомісія запропонувала проект закону щодо захисту прав тварин. Учені ставляться до нього скептично.

Тепер закону доведеться пройти обговорення в Європарламенті і Європейській раді міністрів.

Першим пунктом у проекті закону стоїть загальноєвропейська заборона на медичні досліди над людиноподібними приматами, такими як шимпанзе, горили, орангутанги.

Ця зміна не є істотною, оскільки за статистикою з 1999 всього один людиноподібний примат брав участь у дослідах, тому що в багатьох державах Євросоюзу, таких як Німеччина й Бельгія, уже кілька років діють подібні заборони.

Творці законопроекту мотивували це тим, що нові наукові дані вказують на здатність цих організмів відчувати біль

Крім цього, творці закону підсилюють вимоги щодо дотримання прав тварин, які беруть участь у тестуванні. Вперше в список тварин, на дослідження над якими потрібен дозвіл комісії з етики, потрапили восьминоги, кальмари й деякі ракоподібні, такі як краби й лобстери. Творці законопроекту мотивували це тим, що нові наукові дані вказують на здатність цих організмів відчувати біль.

Самі дослідники скептично поставилися до нового законопроекту. За їхніми словами, він тільки додасть їм паперової роботи, не забезпечуючи додаткового захисту прав тварин. Крім цього, новому закону доведеться пройти обговорення в Європарламенті, де, на думку вчених, він може змінитися в більш радикальну сторону. Багато активістів прав тварин вимагають заборонити досліди над приматами взагалі.

Lenta.ru