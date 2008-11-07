У США подвоїлася кількість дітей з хронічними хворобами

Починаючи з 2002 року американські діти і підлітки від 5 до 19 років стали приймати удвічі більше ліків від діабету, гіпертонії, дефіциту уваги, астми, депресії і перевищених рівнів холестерину, а серед дівчаток 10-14 років зафіксовано 166 %-ве збільшення використання таких препаратів.

Тенденція активного застосування медикаментів викликає тривогу у фахівців, оскільки багато препаратів мають серйозні протипоказання і побічні ефекти і здатні лише нашкодити дитячому здоров`ю. Одержані факти говорять про проблему погіршення здоров`я неповнолітніх американців, кажуть експерти. Крім того, додають епідеміологи Інституту здоров`я Канзасу і Університету Сент-Луїса /США/, розповсюдження більшості діагнозів пов`язане з високою сферою дії ожиріння серед школярів, а це означає неефективність заходів по боротьбі із зайвою вагою, запроваджених службами охорони здоров`я.

Темпи росту складних захворювань набагато вище серед дівчаток. Так, більше американських дівчаток-підлітків 15-19 років лікуються від поведінкових розладів /63% проти 33 % хлопчиків/, частіше приймають антидепресанти /завищені показники на 6,8%, тоді як серед хлопчиків зафіксоване незначне зниження/. У віковій групі від 5 до 9 років найчастіше ставиться діагноз «астма».

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