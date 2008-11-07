Президент провів нараду щодо проблем людей з вадами зору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів робочу нараду з питань поліпшення становища інвалідів з вадами зору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у нараді взяли участь міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Українського товариства сліпих, представники низки організацій інвалідів з вадами зору.

Учасники наради обговорили чотири блоки питань: лікування та профілактика вад зору; соціальна адаптація інвалідів; зайнятість інвалідів; інфраструктурне забезпечення.

У вступному слові Президент України відзначив, що проблемою залишається низький рівень інтеграції інвалідів зору до суспільства. Ускладнений доступ такої групи людей до освіти.

В.ЮЩЕНКО також вказав на дискримінаційні умови для працевлаштування інвалідів зору. До того ж, методика обчислення показника зайнятості інвалідів зору відсутня. Президент звернувся до міністра праці і соціальної політики з проханням розробити таку методику протягом десяти днів.

Глава держави також відзначив ускладнений доступ інвалідів з вадами зору до об`єктів громадської інфраструктури, транспорту, засобів зв`язку. Президент нагадав, що у вересні підписав Конвенцію ООН про права інвалідів, проте її норма про маркування надписами шрифтом Брайля дверей в установах соціального призначення не виконується в Україні. Відтак, Президент очікує, що протягом 31 дня міністерство праці і соціальної політики запровадить цю ідею на практиці.

Окремо Президент звернувся з проханням до Міністерства фінансів і Мінпраці забезпечити фінансування програм соціального захисту інвалідів у повному обсязі.

* * * Чисельність членів Українського товариства сліпих – 48,2 тис. осіб, із них: 25,3 тис. інвалідів І групи, 21,2 тис. інвалідів ІІ групи, 1,7 тис. – зрячих осіб.

У 2008 році видатки на реалізацію програм соціального захисту інвалідів з Державного бюджету України (за спеціальним та загальним фондами) через Мінпраці становитимуть понад 2,7 млрд. грн., що на 500 млн. більше, ніж у 2007 році.