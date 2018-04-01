Якщо ви постійно мерзнете в холодну пору...

Що робити, якщо мерзнеш усю осінь і зиму? На вулиці червоний ніс, на роботі руки в лілову сіточку, під ковдрою ноги крижані. Вчіться грітися!

Крижані руки надокучають курцям

Насамперед варто переконатися, що постійна мерзлякуватість не викликана проблемами зі здоров`ям. Часто мерзнуть люди:

- зі зниженою функцією щитовидної залози (якщо ви плаксиві, повільні, забудькуваті і швидко втомлюєтеся, здайте аналіз крові на гормони);

- синдромом Рейно (якщо при охолоджуванні руки біліють і синіють, а відігрівшись опухають і болять – потрібний ревматолог);

- серцево-судинними порушеннями (тривожний сигнал – задишка);

- а також діабетом і варикозною хворобою.

Але не рідше тремтять від холоду абсолютно здорові люди. І їм можна допомогти.

Крижані руки докучають курцям і людям із зайвою активною вегетативною нервовою системою – емоційним, таким, що приймають все близько до серця. Звичайно, навіть в холодних руках можна знайти плюси. Наприклад, це відмінний засіб від головного болю: тримати на лобі 2 хвилини, потім почекати, коли знову замерзнуть. Але крижане рукостискання, та ще на діловій зустрічі – бр-р-р. Що робити?

Судини рук люблять контрастні ванни, можна з морською сіллю, водночас і нігті зміцните.

Не носіть багато кілець - метал добре проводить тепло. Що стосується куріння – так, кидати треба. Але руки почнуть "відтавати" лише через півроку – настільки стійкий спазм судин викликає тютюновий дим.

Знахідки листопада

1. Рукавички замість перчаток – в компанії пальчикам тепліше.

2. Займаємося спортом і фітнесом. Рух допомагає розігнати кров і розширює перефиричні судини.

3. Приймайте полівітаміни – нікотинова кислота, залізо і йод необхідні ендокринній системі, регулюючій теплообмін в організмі.

Нерозумний пінгвін?..

Не такий вже і нерозумний, якщо не примерзає до льоду. Щось в його організмі мудро влаштовано – ходить собі по Антарктиді, на лапах і яйця виношує. Для наших ступень це просто неможливо, в них мало жиру і м`язів, здатних підсилити кровотік, а саме він і відповідає за тепло. Ноги можуть мерзнути:

- при зниженому тиску, оскільки кров по слабких розширених судинах біжить слабо;

- при атеросклерозі, який погіршує кровопостачання;

- при варикозному розширенні вен.

Перевірте свій стан здоров`я по всіх трьом пунктам, а поки... Відмовіться від тісного взуття, тугих поясів і незрозумілих спідничок. Масажуйте ноги в напрямі від стопи вгору; якщо не боїтеся лоскоту, то можна і масажною щіткою.

Більше рухайтеся, щоб "розкочегарити" кров.

Знахідки листопада

1. Щадний спосіб: контрастний душ на ніч. Спосіб пожорсткіший: завжди тримаємо в морозилці мокрий рушник і перед сном топаємо по "льоду" 3–5 хвилин. Потім надягаємо бавовняні шкарпеточки, і кров побіжить по литках і ступнях як від масажу.

2. Суха гірчиця подразнює нервові закінчення шкіри - кров підливає до дрібних судин. Правда, ефірні речовини виділяються тільки, якщо гірчицю змочити теплою водою, так що в шкарпетки з гірчицею треба засунути теплі мокрі ноги.

3. Антицелюлітний крем з кайєнським перцем теж викликає прилив крові, ефекту вистачить на всю ніч. Нанесіть крем на ступні хвилин на п`ять, інше по інструкції.

4. У мороз перед виходом на вулицю захищайте обличчя жирним кремом.

У головній організації

Ніс багатий на нервові закінчення і кровоносні судини. Тому він чутливо реагує на запахи, мікробні подразники і психоемоційний стан. І першим відповідає на холод. Апчхі!

Щоки – конкуренти носу. При поверхневому розташуванні судин (про нього свідчить постійний ніжний рум`янець) вони можуть замерзати ще раніше.

Вуха мерзнуть, як правило, у любительок крупних сережок: метал виводить тепло.

Волосся мерзнути не здатне. Але при переохолодженні кровопостачання шкіри голови погіршується, і волосся недоотримує поживних речовин: блякне, випадає, болить шкіра біля їх коріння. Носіть шапку!

Гріємося зсередини

> Гарячий солодкий чай з медом, лимоном і лимонником швидко постачає у кров "пальне" - вуглеводи і вітаміни.

> Шоколад також вважається експрес-паливом, альпіністи говорять: йде прямо в кров.

> Олія забезпечить організм вітаміном Е, який зміцнює капіляри.

> Бутерброд зі шматочком сала (грудинки) зігріє змученого дієтою.

> Імбир у будь-якому вигляді – як приправа або заварений кип`ятком з медом і лимоном. У Індії вважають, що він розпалює "внутрішній вогонь".