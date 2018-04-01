Якщо ви постійно мерзнете в холодну пору...
Більше рухайтеся, щоб "розкочегарити" кров... Не носіть багато колець - метал проводить тепло... Крижані руки у курців і емоційних людей...
Що робити, якщо мерзнеш усю осінь і зиму? На вулиці червоний ніс, на роботі руки в лілову сіточку, під ковдрою ноги крижані. Вчіться грітися!
Крижані руки надокучають курцям
Насамперед варто переконатися, що постійна мерзлякуватість не викликана проблемами зі здоров`ям. Часто мерзнуть люди:
- зі зниженою функцією щитовидної залози (якщо ви плаксиві, повільні, забудькуваті і швидко втомлюєтеся, здайте аналіз крові на гормони);
- синдромом Рейно (якщо при охолоджуванні руки біліють і синіють, а відігрівшись опухають і болять – потрібний ревматолог);
- серцево-судинними порушеннями (тривожний сигнал – задишка);
- а також діабетом і варикозною хворобою.
Але не рідше тремтять від холоду абсолютно здорові люди. І їм можна допомогти.
Крижані руки докучають курцям і людям із зайвою активною вегетативною нервовою системою – емоційним, таким, що приймають все близько до серця. Звичайно, навіть в холодних руках можна знайти плюси. Наприклад, це відмінний засіб від головного болю: тримати на лобі 2 хвилини, потім почекати, коли знову замерзнуть. Але крижане рукостискання, та ще на діловій зустрічі – бр-р-р. Що робити?
Судини рук люблять контрастні ванни, можна з морською сіллю, водночас і нігті зміцните.
Не носіть багато кілець - метал добре проводить тепло. Що стосується куріння – так, кидати треба. Але руки почнуть "відтавати" лише через півроку – настільки стійкий спазм судин викликає тютюновий дим.
Знахідки листопада
1. Рукавички замість перчаток – в компанії пальчикам тепліше.
2. Займаємося спортом і фітнесом. Рух допомагає розігнати кров і розширює перефиричні судини.
3. Приймайте полівітаміни – нікотинова кислота, залізо і йод необхідні ендокринній системі, регулюючій теплообмін в організмі.
Нерозумний пінгвін?..
Не такий вже і нерозумний, якщо не примерзає до льоду. Щось в його організмі мудро влаштовано – ходить собі по Антарктиді, на лапах і яйця виношує. Для наших ступень це просто неможливо, в них мало жиру і м`язів, здатних підсилити кровотік, а саме він і відповідає за тепло. Ноги можуть мерзнути:
- при зниженому тиску, оскільки кров по слабких розширених судинах біжить слабо;
- при атеросклерозі, який погіршує кровопостачання;
- при варикозному розширенні вен.
Перевірте свій стан здоров`я по всіх трьом пунктам, а поки... Відмовіться від тісного взуття, тугих поясів і незрозумілих спідничок. Масажуйте ноги в напрямі від стопи вгору; якщо не боїтеся лоскоту, то можна і масажною щіткою.
Більше рухайтеся, щоб "розкочегарити" кров.
Знахідки листопада
1. Щадний спосіб: контрастний душ на ніч. Спосіб пожорсткіший: завжди тримаємо в морозилці мокрий рушник і перед сном топаємо по "льоду" 3–5 хвилин. Потім надягаємо бавовняні шкарпеточки, і кров побіжить по литках і ступнях як від масажу.
2. Суха гірчиця подразнює нервові закінчення шкіри - кров підливає до дрібних судин. Правда, ефірні речовини виділяються тільки, якщо гірчицю змочити теплою водою, так що в шкарпетки з гірчицею треба засунути теплі мокрі ноги.
3. Антицелюлітний крем з кайєнським перцем теж викликає прилив крові, ефекту вистачить на всю ніч. Нанесіть крем на ступні хвилин на п`ять, інше по інструкції.
4. У мороз перед виходом на вулицю захищайте обличчя жирним кремом.
У головній організації
Ніс багатий на нервові закінчення і кровоносні судини. Тому він чутливо реагує на запахи, мікробні подразники і психоемоційний стан. І першим відповідає на холод. Апчхі!
Щоки – конкуренти носу. При поверхневому розташуванні судин (про нього свідчить постійний ніжний рум`янець) вони можуть замерзати ще раніше.
Вуха мерзнуть, як правило, у любительок крупних сережок: метал виводить тепло.
Волосся мерзнути не здатне. Але при переохолодженні кровопостачання шкіри голови погіршується, і волосся недоотримує поживних речовин: блякне, випадає, болить шкіра біля їх коріння. Носіть шапку!
Гріємося зсередини
> Гарячий солодкий чай з медом, лимоном і лимонником швидко постачає у кров "пальне" - вуглеводи і вітаміни.
> Шоколад також вважається експрес-паливом, альпіністи говорять: йде прямо в кров.
> Олія забезпечить організм вітаміном Е, який зміцнює капіляри.
> Бутерброд зі шматочком сала (грудинки) зігріє змученого дієтою.
> Імбир у будь-якому вигляді – як приправа або заварений кип`ятком з медом і лимоном. У Індії вважають, що він розпалює "внутрішній вогонь".