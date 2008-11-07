Чим корисне фейхоа

Плоди фейхоа містять багато йоду (3-4 мг у 100 г) - саме за цим показником фейхоа перевершує усі інші харчові продукти - як рослинні, так і тваринні. А це надзвичайно важливо для дітей, які з більшою охотою їстимуть фейхоа, ніж морську капусту. Цей фрукт ніколи не зумовлює алергії (мабуть тому, що не має яскравого забарвлення). 1-2 ягідки задовольняють добову потребу організму в йоді, яка становить 150 мікрограмів.

Крім цього, у фейхоа досить багато пектинових речовин (близько 2,5%). Пектин - це м`який природний сорбент, який виводить з організму шлаки та вільні радикали (саме вони призводять до старіння та сповільнюють видужання після інфекційних хвороб). Цукрів у плодах небагато - 5-10%. А це означає, що діабетики можуть ласувати ними скільки завгодно.

Фейхоа вживають у разі захворювань щитоподібної залози, гіпоацидних гастритів, пієлонефриту.

Плоди фейхоа вживають в основному свіжими: їх додають у салати, перетирають з цукром тощо. При цьому шкірочку плодів бажано не чистити (хоча вона має трохи терпкий смак), щоб зберегти більше вітамінів. Також із плодів готують желе, джеми, компоти, пастилу і варення. У такому разі перед вживанням фейхоа очищають від шкірочки, зрізуючи її гострим ножем.

Свіжі плоди фейхоа зберігаються не більше місяця. Для тривалішого зберігання плоди можна перетерти з цукром (на 1 кг плодів 1 кг цукру), не піддаючи їх термічній обробці і тим самим зберігаючи всі корисні речовини.

Зберігати перетерті плоди потрібно в скляному чи емальованому посуді в холодильнику. Коли вживати, до цієї суміші можна додати будь-які подрібнені горіхи.

І радимо не звертати увагу на ціну - здоров`я дорожче!

ВареннЯ з фейхоа

Його готують як звичайну п`ятихвилинку. Відібрані ягоди ріжуть на часточки близько півсантиметра та засипають цукром (1:1) в емальованому посуді. Через півдня плоди пускають сік і їх можна варити. Суміш доводять до кипіння та кип`ятять не більше 5 хв. Потім охолоджують і повторюють процес варіння 2-3 рази. Важливо не переварити варення - часточки мають бути нерозвареними. Виходить дуже смачне та оригінальне варення.

З лікувальною метою фейхоа готують інакше. Найліпше корисні речовини зберігаються, якщо плоди перемолоти на м`ясорубці з цукром (1:1) і зберігати у скляних банках у холодильнику. Пластмасових банок та кришок уникайте, щоб суміш не запліснявіла.