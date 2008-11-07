Найближчим часом вакцини проти ВІЛ-інфекції не знайдуть

Лауреат Нобелівської премії 2008 року в галузі медицини і фізіології, доктор з паризького Інституту Пастера Франсуаза Барре-Сінуссі впевнена, що найближчим часом не буде винайдена вакцина проти ВІЛ. Про це вона сказала в інтерв’ю для ua.glavred.info.

Так на запитання, чи є хоч найменша надія на винайдення вакцини найближчим часом, Барре-Сінуссі сказала: «Найближчим часом – ні. Дослідник не може знати точно, скільки часу знадобиться на дослід. Тому і відповісти на це запитання надзвичайно складно. Певна надія є на лікувальну вакцину, яка не дасть можливості уникнути захворювання, але зупинить розвиток хвороби. Але й тут знадобиться багато дослідів».

Вона зазначила, що головна надія – на ліки, «які щодня поліпшуються, і на те, що від цієї хвороби достатньо легко захиститися». «Для тих, хто вже з ВІЛ, є ліки. Пацієнти, що приймають їх, почуваються дуже добре. Звичайно, ускладнення завжди є, і якщо за пацієнтом добре доглядати, якщо час від часу міняти лікування, він проживе довге щасливе життя, навіть носячи в собі вірус», - зазначила Барре-Сінуссі.

«Багато років тому ООН створила так званий Global Fund – Світовий фонд, який займається найбільшими епідеміями, від яких страждають люди з найбідніших країн світу – СНІДу, туберкульозу і малярії. Спостереження за різницею між країнами багатими і бідними здійснюється, зокрема, цим Фондом, ООН і найвпливовішими державами світу. Завдяки наданим ними коштам поки що вдається тримати рівновагу», - сказала доктор.

Вона зазначила, що міжнародна спільнота вважає, що в Україні рівний доступ до лікування для всіх верств населення.