На Львівщині 4-річна дитина захворіла на дифтерію

16:08, 07 листопада 2008
Країна
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Нині обстежують рідних

У Пустомитівському районі Львівської області зареєстровано випадок захворювання 4-річної дитини на дифтерію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України з посиланням на Львівську обласну СЕС, обстежуються також 5 осіб, які перебували з дитиною у контакті.

Загалом за 9 місяців цього року в Україні на дифтерію захворіло 46 осіб, з яких 8 дітей. Померло 5 осіб. Торік було зафіксовано 9 летальних випадків.

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