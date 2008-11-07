На Львівщині 4-річна дитина захворіла на дифтерію
16:08, 07 листопада 2008Країна
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Нині обстежують рідних
У Пустомитівському районі Львівської області зареєстровано випадок захворювання 4-річної дитини на дифтерію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України з посиланням на Львівську обласну СЕС, обстежуються також 5 осіб, які перебували з дитиною у контакті.
Загалом за 9 місяців цього року в Україні на дифтерію захворіло 46 осіб, з яких 8 дітей. Померло 5 осіб. Торік було зафіксовано 9 летальних випадків.
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