У Мінсім’ї відзначають зростання кількості усиновлених дітей

У Міністерстві у справах сім’ї, молоді та спорту відзначають зростання кількості усиновлених дітей.

Як повідомили УНІАН, в прес-службі Мінсім’ї, про це заявив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, за 10 місяців 2008 року понад 15 тисяч українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли нові сім’ї. Так цього року громадянами України було усиновлено 1722 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 1183 дитини протягом цього року усиновлено іноземцями. Зареєстровано кандидатами в усиновлювачі понад 1200 подружжів. У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу знайшли родину 2049 (за останній місяць кількість таких дітей зросла на 534) дітей-сиріт, під опіку, піклування влаштовано 10 263 дітей.

"Ми створили систему, коли кожна дитина, яка втратила можливість виховуватись в рідній сім`ї, отримує гарантоване право на нову сім’ю. Держава зобов’язана допомогти їй знайти любов, турботу та підтримку в сім`ях громадян України. Результати 10 місяців цього року свідчать про закріплення позитивних тенденцій до зростання числа усиновлених дітей громадянами України - на 25% більше в порівнянні з відповідним періодом 2007 року", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр додав, що якщо в 2004-2005 роках іноземці усиновляли вдвічі більше дітей, ніж громадяни України, сьогодні ситуація зовсім інша.