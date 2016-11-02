В Україні до 70 000 дітей потребують паліативної допомоги

У Києві відбулася Відкрита дискусія на тему: дитяча паліативна допомога. Актуальність проблеми обґрунтована кількістю українських дітей, які сьогодні потребують паліативної підтримки, повідомляє сайт МОЗ України.

За різними статистичними джерелами в Україні від 17 500 (дані МОЗ) до 70 000 (дані ЮНІСЕФ) таких пацієнтів.

Читайте такожДоступ до якісного знеболення є основною проблемою паліативних хворихНе зважаючи на красномовні цифри відкритих питань в дитячому паліативі залишається багато. З якого моменту важкохвора дитина має право отримувати паліативну допомогу та що така допомога передбачає? Яким чином забезпечуються права на паліативну допомогу для дітей та їхніх родин в Україні? Як забезпечуються права українських дітей, позбавлених батьківської опіки? Чи надано пацієнтам дитячого віку доступ до знеболюючих та психотропних лікарських засобів?

Дискусія зібрала для обговорення провідних лікарів, державних чиновників, експертів, представників громадських організацій, релігійних конфесій, представників ЗМІ та батьків хворих дітей.

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- Я не бачу проблеми в наданні паліативного статусу – це не юридичний термін, а медичний діагноз. Та навіть визнаючи потребу переходу дитини на паліативну допомогу, медичні працівники не завжди розуміють, що саме така допомога повинна в себе включати. В Україні сьогодні громадські організації краще обізнані в питанні паліативу, аніж державні медичні структури. Нам вкрай потрібно навчати лікарів, навчати батьків, розвивати волонтерський рух. Окреме питання – знеболення. Наступного року в рамках Національної програми «Онкологія» буде закуплена перша партія дитячої форми морфіну. Це величезний крок для нашої країни.