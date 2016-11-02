ВР планує зробити відкритими результати клінічних випробувань лікарських засобів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 272 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачається частину десяту статті 9 ("Державна реєстрація лікарських засобів") закону України "Про лікарські засоби" доповнити положенням, згідно з яким вимоги цієї частини не поширюються на усі, як сприятливі/позитивні, так і несприятливі/негативні, результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань, публічний доступ до яких забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за виключенням інформації комерційного конфіденційного характеру.

Читайте такожУ США стартували клінічні дослідження вакцини проти вірусу ЗікаУ статті 9-й зазначається, що інформація, яка міститься у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатках до неї, підлягає державній охороні від розголошення та недобросовісного комерційного використання. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, зобов'язаний охороняти таку інформацію від розголошення та запобігати недобросовісному комерційному використанню такої інформації.

Як зазначається у пояснювальній записці, відкриття доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів "дасть можливість усім зацікавленим громадянам, їх об’єднанням, фахівцям приймати рішення стосовно вибору для призначення та медичного застосування лікарських засобів на підставі об’єктивних даних про рівень доведення їх безпечності та ефективності".

Читайте такожУ Франції шестеро людей у критичному стані після невдалих клінічних випробувань нових ліківЗаконопроект, згідно з пояснювальною запискою, значною мірою спрямований також на подолання корупції при допуску ліків до медичного застосування в Україні.

"Крім того, законопроект покликаний привести вітчизняне законодавство, що регулює клінічні випробування лікарських засобів, до законодавства країн-членів ЄС", - сказано в документі.