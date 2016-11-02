Рада відправила на доопрацювання законопроект, який дозволяє донорство іноземців в Україні

Верховна Рада України відправила на доопрацювання в профільний комітет парламенту проект закон України «Про внесення змін до закону України "Про донорство крові та її компонентів" (реєстраційний номер 4770).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 228 із 349 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Перед цим Верховна Рада не підтримала цей законопроект в першому читанні, тому що проголосували лише 214 народних депутатів з необхідних мінімум 226.

Читайте такожДослідження спростувало теорію про виняткову користь переливання свіжої кровіЗаконопроектом дозволяється донорство дієздатним не громадянам України віком від 18 років, які перебувають в Україні на законних підставах та пройшли відповідне медичне обстеження і в яких немає протипоказань. Це донорство має бути на добровільних засадах.

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я (фракція «Блок Петра Порошенка») Ольга Богомолець наголосила, що такі донори «не прирівнюються цим законом до українських донорів, які можуть стати почесними донорами, які можуть отримати певні зміни до пенсій і виплати». «Їм надається виключно право здати кров на тих же підставах, на яких здають українські громадяни», - додала вона.

Читайте такожЗахворюваність на гепатит С в Україні набуває загрозливого характеру - експертЗаступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко (фракція «Об’єднання «Самопоміч») зауважила, що на сьогодні є велика проблема з безпекою донорської крові. «Ми не можемо розширювати перелік осіб, які можуть бути донорами, тому що в Україні є першою величезною проблемою питання безпеки. Величезна кількість інфекційних захворювань відбувається на моменті донорства, тому сама ініціатива добра, але вона є на даному етапі недоречною», - сказала вона.

Читайте такожМешканці Дніпра здали більш як 10 л крові для онкохворих дітейУ пояснювальній записці до законопроекту сказано, що протягом останніх років попит на кров та її компоненти в закладах охорони здоров’я України постійно зростає. «У більшості лікувальних закладів спостерігається постійний дефіцит консервованої крові та препаратів крові. Від цього страждають профільні пацієнти, для лікування яких потребується кров та вироблені з неї препарати. Особливого загострення це питання набуло в умовах проведення антитерористичної операції на сході країни», - йдеться у документі. При цьому зазначається, що за таких умов потреба лікувальних закладів в крові, її компонентах і препаратах не тільки не зменшується, а продовжує збільшуватися. В записці сказано, що законопроект розроблено з метою запровадження добровільного донорства крові серед осіб, які не є громадянами України, що стане додатковим джерелом надходження донорської крові в заклади охорони здоров’я України.